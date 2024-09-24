GR®463: La grande traversée du sud de l’Allier Mazirat Allier

GR®463: La grande traversée du sud de l’Allier 03420 Mazirat Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce sentier d’une longueur de 170 km permet la jonction entre le GR®46 et le GR®3 et offre une traversée du Sud du département de l’Allier, autant dire du Bourbonnais historique puisque leurs contours sont quasi similaires.

+33 6 74 12 45 26

English :

This 170 km trail links the GR®46 with the GR®3, and crosses the southern part of the Allier department, in other words, the historic Bourbonnais, as their contours are almost identical.

Deutsch :

Dieser 170 km lange Wanderweg verbindet den GR®46 mit dem GR®3 und bietet eine Durchquerung des südlichen Teils des Departements Allier, sozusagen des historischen Bourbonnais, da ihre Umrisse fast gleich sind.

Italiano :

Questo sentiero di 170 km è l’anello di congiunzione tra il GR®46 e il GR®3, e offre un percorso che attraversa la parte meridionale del dipartimento dell’Allier, ovvero la zona storica del Bourbonnais, dato che i loro profili sono quasi identici.

Español :

Este sendero de 170 km es el enlace entre el GR®46 y el GR®3, y atraviesa la parte meridional del departamento de Allier, es decir, la región histórica de Bourbonnais, ya que los dos trazados son casi idénticos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-24