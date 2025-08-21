GR5G de Metz à Sarreguemines Metz Moselle

GR5G de Metz à Sarreguemines Adultes A pieds Difficile

Itinéraire de sentier de grande randonnée, GR GR5G de Metz à Sarreguemines 57000 Metz Moselle Grand Est

Durée : Distance : 97000.0 Tarif :

Le GR5G, sentier de Grande Randonnée de Speyer (Allemagne) à Metz, traverse l’ancien bassin houiller puis le plateau lorrain avant de rejoindre la capitale mosellane après un périple de 90km. Cet itinéraire propose une variante via Sarreguemines à partir du village de Folkling

Difficile

English :

The GR5G, a long-distance hiking trail from Speyer (Germany) to Metz, crosses the former coalfield and the Lorraine plateau before reaching the capital of Moselle after a 90km journey. This route offers a variant via Sarreguemines from the village of Folkling

Deutsch :

Der GR5G, der Fernwanderweg von Speyer (Deutschland) nach Metz, führt durch das ehemalige Kohlebecken und dann über das lothringische Plateau, bevor er nach einer 90 km langen Reise die Hauptstadt der Mosel erreicht. Diese Route bietet eine Variante über Sarreguemines ab dem Dorf Folkling

Italiano :

Il GR5G, il sentiero escursionistico di lunga percorrenza da Speyer (Germania) a Metz, attraversa l’ex bacino carbonifero e poi l’altopiano della Lorena prima di raggiungere la capitale della Mosella dopo un percorso di 90 km. Questo percorso offre una variante via Sarreguemines dal villaggio di Folkling

Español :

El GR5G, el sendero de gran recorrido que va de Speyer (Alemania) a Metz, atraviesa la antigua cuenca carbonífera y luego la meseta de Lorena antes de llegar a la capital del Mosela tras un recorrido de 90 km. Esta ruta ofrece una variante por Sarreguemines desde el pueblo de Folkling

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-23 par Système d’information touristique Lorrain