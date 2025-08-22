GR62B Vallée de l’Aveyron Moyrazès Aveyron

GR62B Vallée de l’Aveyron

GR62B Vallée de l’Aveyron 12160 Moyrazès Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Reliant le célèbre GR65 (Chemin de St-Jacques-de-Compostelle) et le GR62 (de Rodez à Conques, sur les traces de Pierre Soulages), ce parcours peu emprunté, vous fera longer l’Aveyron au nord du Ségala des paysages sauvages au fil de vos pas !

https://www.facebook.com/DestinationSegalaAveyron +33 5 65 65 60 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Linking the famous GR65 (Chemin de St-Jacques-de-Compostelle) and the GR62 (from Rodez to Conques, in the footsteps of Pierre Soulages), this little-used route takes you along the Aveyron to the north of Ségala: wild landscapes as you go!

Deutsch :

Diese wenig begangene Route verbindet den berühmten GR65 (Jakobsweg) und den GR62 (von Rodez nach Conques, auf den Spuren von Pierre Soulages). Sie führt Sie entlang des Aveyron im Norden der Ségala: wilde Landschaften am Rande Ihrer Schritte!

Italiano :

Collegando il famoso GR65 (il Cammino di Santiago de Compostela) e il GR62 (da Rodez a Conques, sulle orme di Pierre Soulages), questo itinerario poco battuto vi porterà lungo l’Aveyron a nord della Ségala: paesaggi selvaggi!

Español :

Enlazando el famoso GR65 (Camino de Santiago) y el GR62 (de Rodez a Conques, tras las huellas de Pierre Soulages), esta ruta poco transitada le llevará por el Aveyron hasta el norte del Ségala: ¡paisajes salvajes a su paso!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-12 par ADT Aveyron