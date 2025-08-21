GR®68, Tour du Mont Lozère Villefort Lozère

GR®68, Tour du Mont Lozère Marche nordique Difficulté moyenne

GR®68, Tour du Mont Lozère 48800 Villefort Lozère Occitanie

Durée : Distance : 115464.0

115 km de chemin et 6 jours de randonnée à la découverte des chaos granitiques, ses habitants et des bergers du mont Lozère.

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

115 km of trails and 6 days of hiking to discover the granite chaos, its inhabitants and the shepherds of Mont Lozère.

Deutsch :

115 km Wegstrecke und 6 Wandertage, um die Granitchaos, seine Bewohner und die Hirten des Mont Lozère zu entdecken.

Italiano :

115 km di sentieri e 6 giorni di escursioni per scoprire il caos granitico, i suoi abitanti e i pastori del Mont Lozère.

Español :

115 km de senderos y 6 días de excursión para descubrir el caos granítico, sus habitantes y los pastores del Monte Lozère.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère