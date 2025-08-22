GR®7, La traversée du Massif central par les Parcs La Bastide-Puylaurent Lozère

GR®7, La traversée du Massif central par les Parcs Marche nordique Difficulté moyenne

Attention, suite à des coupes de bois, le GR®7 entre le Col de Finiels et Salarial a été dévié. Merci de suivre le balisage provisoire mis en place.Un parcours de crête de 475 km ! Le GR®7 traverse cinq parcs naturels régionaux et un parc national, offrant ainsi aux randonneurs et aux traileurs un large éventail de paysages et un riche patrimoine culturel.

Due to logging operations, the GR®7 between Col de Finiels and Salarial has been rerouted. A 475 km ridge route! The GR®7 passes through five regional nature parks and one national park, offering hikers and runners a wide range of landscapes and a rich cultural heritage.

Achtung, aufgrund von Holzfällungen wurde der GR®7 zwischen dem Col de Finiels und Salarial umgeleitet. Bitte folgen Sie der provisorisch angebrachten Markierung.Ein 475 km langer Kammweg! Der GR®7 führt durch fünf regionale Naturparks und einen Nationalpark und bietet Wanderern und Trailern ein breites Spektrum an Landschaften und ein reiches kulturelles Erbe.

Si prega di notare che il GR®7 tra il Col de Finiels e Salarial è stato deviato a causa del disboscamento. Si prega di seguire la segnaletica temporanea che è stata posta in essere. 475 km di cammino in cresta! Il GR®7 attraversa cinque parchi naturali regionali e un parco nazionale, offrendo a escursionisti e corridori una vasta gamma di paesaggi e un ricco patrimonio culturale.

Tenga en cuenta que el GR®7 entre el Col de Finiels y Salarial ha sido desviado debido a la tala de árboles. Siga la señalización provisional que se ha instalado. ¡475 km de crestas! El GR®7 atraviesa cinco parques naturales regionales y un parque nacional, ofreciendo a los senderistas y corredores una gran variedad de paisajes y un rico patrimonio cultural.

