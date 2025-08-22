GR®70, le chemin de Stevenson (Langogne-Alès) Langogne Lozère

GR®70, le chemin de Stevenson (Langogne-Alès) Marche nordique Difficulté moyenne

GR®70, le chemin de Stevenson (Langogne-Alès) 48300 Langogne Lozère Occitanie

Durée : Distance : 174184.0 Tarif :

Je ne voyage pas pour aller quelque part, mais pour voyager (…) car l’essentiel est de bouger, d’éprouver d’un peu plus près les nécessités et les aléas de la vie, de quitter le nid douillet de la civilisation, de sentir sous ses pas le granit terrestre et, par endroits, le tranchant du silex. (extrait du Voyage avec un âne dans les Cévennes (1879)).

Difficulté moyenne

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

I don’t travel to go somewhere, but to travel (?) because the essential thing is to move, to experience a little more closely the necessities and hazards of life, to leave the cosy nest of civilization, to feel underfoot the earth’s granite and, in places, the sharpness of flint. (excerpt from Voyage avec un âne dans les Cévennes (1879)).

Deutsch :

Ich reise nicht, um irgendwohin zu gehen, sondern um zu reisen (?), denn das Wesentliche ist, sich zu bewegen, die Notwendigkeiten und Unwägbarkeiten des Lebens aus nächster Nähe zu erfahren, das gemütliche Nest der Zivilisation zu verlassen, unter seinen Füßen den Granit der Erde und stellenweise die Schärfe des Feuersteins zu spüren. (aus: Reise mit einem Esel in den Cevennen (1879)).

Italiano :

Non viaggio per andare da qualche parte, ma per viaggiare (?) perché l’essenziale è muoversi, sperimentare un po’ più da vicino le necessità e i rischi della vita, lasciare l’accogliente nido della civiltà, sentire il granito della terra sotto i piedi e, a tratti, l’asprezza della selce (estratto da Voyage avec un âne dans les Cévennes (1879)).

Español :

No viajo para ir a alguna parte, sino para viajar (…) porque lo esencial es moverse, experimentar un poco más de cerca las necesidades y los peligros de la vida, abandonar el nido acogedor de la civilización, sentir el granito de la tierra bajo los pies y, en algunos lugares, la agudeza del sílex (extracto de Voyage avec un âne dans les Cévennes (1879)).

