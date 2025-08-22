GR®700, le chemin de Régordane La Bastide-Puylaurent Lozère

GR®700, le chemin de Régordane Marche nordique Difficulté moyenne

GR®700, le chemin de Régordane 48300 Langogne Lozère Occitanie

Distance : 80622.0

240 kilomètres de randonnée (dont 88 pour traverser la Lozère et le Parc National des Cévennes), sur ce chemin emprunté par les marchands et les muletiers , ou encore les croisés et surtout les pèlerins en route pour le tombeau de Saint-Gilles ou pour la Vierge noire du Puy-en-Velay.

Difficulté moyenne

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

240 kilometers of hiking (including 88 kilometers through Lozère and the Cévennes National Park), on a route used by merchants and muleteers, crusaders and above all pilgrims on their way to the tomb of Saint-Gilles or the Black Madonna of Le Puy-en-Velay.

Deutsch :

240 Wanderkilometer (88 davon führen durch die Lozère und den Nationalpark Cevennen), auf diesem Weg, der von Händlern und Maultiertreibern , oder auch von Kreuzrittern und vor allem von Pilgern auf dem Weg zum Grab von Saint-Gilles oder zur Schwarzen Madonna von Le Puy-en-Velay genutzt wurde.

Italiano :

240 chilometri di escursione (di cui 88 attraverso la Lozère e il Parco Nazionale delle Cévennes), su un percorso utilizzato da mercanti e mulattieri, crociati e soprattutto pellegrini diretti alla tomba di Saint-Gilles o alla Madonna Nera di Le Puy-en-Velay.

Español :

240 kilómetros de senderismo (de los que 88 atraviesan Lozère y el Parque Nacional de las Cevenas), en una ruta utilizada por mercaderes y arrieros, cruzados y, sobre todo, peregrinos camino de la tumba de Saint-Gilles o de la Virgen Negra de Le Puy-en-Velay.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère