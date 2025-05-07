Grand sentier de la narse de Nouvialle Valuéjols Cantal

Grand sentier de la narse de Nouvialle

Grand sentier de la narse de Nouvialle Aire de jeux 15300 Valuéjols Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Sentier permettant de découvrir la narse de Nouvialle et notamment la faune et la flore endémiques des zones humides de la Planèze.

https://www.pays-saint-flour.fr/ +33 4 71 60 22 50

English :

Discover the Nouvialle narse and the flora and fauna endemic to the Planèze wetlands.

Deutsch :

Pfad, auf dem man die Narse de Nouvialle und insbesondere die endemische Fauna und Flora der Feuchtgebiete der Planèze entdecken kann.

Italiano :

Un percorso alla scoperta della Nouvialle narse e, in particolare, della flora e della fauna endemica delle zone umide della Planèze.

Español :

Un sendero para descubrir el narse de Nouvialle y, en particular, la flora y la fauna endémicas de los humedales de Planèze.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-07 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme