Grand Vallon 5 km Sussat Allier

Grand Vallon 5 km

Grand Vallon 5 km Départ face à la mairie 03450 Sussat Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Petite balade autour du pittoresque village de Sussat et de son charmant vallon champêtre, avec des vues sur la vallée de la Sioule et sur l’imposante silhouette du château de Veauce.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

A short stroll around the picturesque village of Sussat and its charming country glen, with views over the Sioule valley and the imposing silhouette of the Château de Veauce.

Deutsch :

Kleine Wanderung um das malerische Dorf Sussat und sein charmantes ländliches Tal mit Ausblicken auf das Tal der Sioule und die imposante Silhouette des Schlosses Veauce.

Italiano :

Una breve passeggiata intorno al pittoresco villaggio di Sussat e alla sua incantevole stradina di campagna, con vista sulla valle di Sioule e sull’imponente sagoma del Castello di Veauce.

Español :

Un corto paseo por el pintoresco pueblo de Sussat y su encantador camino rural, con vistas al valle de Sioule y la imponente silueta del castillo de Veauce.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme