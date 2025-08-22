Grande boucle Bernay-Neuvy-en-Champagne Sarthe

Grande boucle

Grande boucle 72240 Bernay-Neuvy-en-Champagne Sarthe Pays de la Loire

Distance : 12500.0

Créé en 2024, ce parcours de 12,5km vous invite à découvrir les magnifiques chemins de la commune en bords de rivière et de cultures.

English :

Created in 2024, this 12.5km route invites you to discover the commune’s magnificent riverside and farmland paths.

Deutsch :

Diese 2024 geschaffene 12,5 km lange Strecke lädt Sie dazu ein, die wunderschönen Wege der Gemeinde entlang von Flussufern und Anbauflächen zu entdecken.

Italiano :

Creato nel 2024, questo percorso di 12,5 km invita a scoprire i magnifici sentieri fluviali e agricoli del comune.

Español :

Creado en 2024, este recorrido de 12,5 km invita a descubrir los magníficos senderos ribereños y agrícolas del municipio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par eSPRIT Pays de la Loire