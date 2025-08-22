Grande Randonnée dans la vallée du Lot Fumel Lot-et-Garonne

Grande Randonnée dans la vallée du Lot A pieds Difficile

Grande Randonnée dans la vallée du Lot 47500 Fumel Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 31200.0

Cette longue randonnée emprunte les chemins du GR de Pays Châteaux et Bastides en Haut-Agenais Périgord, de Condat à Bonaguil et de Montayral à Condat, ceux du GR 36 de Bonaguil à Saint-Martin-le-Redon puis du GR 652 de Saint-Martin au château de Montayral.

Difficile

+33 5 53 66 14 14

English : Grande Randonnée dans la vallée du Lot

This long hike follows the paths of the GR de Pays Châteaux et Bastides en Haut-Agenais Périgord, from Condat to Bonaguil and from Montayral to Condat, those of the GR 36 from Bonaguil to Saint-Martin-le-Redon and then the GR 652 from Saint-Martin to the castle of Montayral.

Deutsch : Grande Randonnée dans la vallée du Lot

Diese lange Wanderung führt über die Wege des GR de Pays Châteaux et Bastides en Haut-Agenais Périgord von Condat nach Bonaguil und von Montayral nach Condat, über die des GR 36 von Bonaguil nach Saint-Martin-le-Redon und dann über den GR 652 von Saint-Martin zum Schloss Montayral.

Italiano :

Questa lunga escursione segue i sentieri del GR de Pays Châteaux et Bastides en Haut-Agenais Périgord, da Condat a Bonaguil e da Montayral a Condat, quelli del GR 36 da Bonaguil a Saint-Martin-le-Redon e poi del GR 652 da Saint-Martin al castello di Montayral.

Español : Grande Randonnée dans la vallée du Lot

Esta larga caminata sigue los senderos del GR de Pays Châteaux et Bastides en Haut-Agenais Périgord, de Condat a Bonaguil y de Montayral a Condat, los del GR 36 de Bonaguil a Saint-Martin-le-Redon y luego del GR 652 de Saint-Martin al castillo de Montayral.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine