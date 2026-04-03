Gravel VTT Circuit de la Chapelle Villeneuve-au-Chemin Aube

Gravel VTT Circuit de la Chapelle Facile

Gravel VTT Circuit de la Chapelle 10130 Villeneuve-au-Chemin Aube Grand Est

Durée : 90 Distance : 10646.0 Tarif :

Circuit N°8 12 km 260 m de dénivelé 1h30 facile

Au départ de la Chapelle Saint Joseph et son magnifique point de vue, partez à l’assaut de la Forêt d’Othe, accrochée à ses coteaux calcaires. En passant, vous traverserez la plaine céréalière et ses courbes généreuses. Après une longue montée en sous bois, vos efforts seront récompensés à la vue du seigneur de la forêt, l’arbre du Pied Cornier, chêne de plus de 500 ans dont le tronc de près de 6 mètres de haut atteint 1,85 m de diamètre. Sur le chemin du retour, vous apprécierez le village de Vosnon avec sa chapelle toute en bois et ses multiples vergers à pommes.

La base VTT est ouverte toute l’année à l’exception de la période d’ouverture générale de la chasse soit de mi septembre à début mars (période définie chaque année par arrêté préfectoral visible en mairie).

Téléchargez le circuit en cliquant sur ce lien https://www.openrunner.com/r/2227410

Facile

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English :

Circuit N°8 12 km 260 m ascent 1h30 easy

Starting from the Chapelle Saint Joseph and its magnificent viewpoint, set off on an assault on the Forêt d’Othe, clinging to its limestone hillsides. On the way, you cross the cereal plain and its generous curves. After a long climb through the undergrowth, your efforts will be rewarded by the sight of the lord of the forest, the Pied Cornier tree, an oak over 500 years old with a trunk almost 6 metres high and 1.85 m in diameter. On the way back, enjoy the village of Vosnon, with its wooden chapel and numerous apple orchards.

The mountain bike base is open all year round, with the exception of the hunting season from mid-September to early March (defined each year by prefectural decree and available from the town hall).

Download the circuit by clicking on this link: https://www.openrunner.com/r/2227410

Deutsch :

Rundweg N°8 12 km 260 m Höhenunterschied 1.30 Std. leicht

Von der Kapelle Saint Joseph und ihrem herrlichen Aussichtspunkt aus erobern Sie den Forêt d’Othe, der sich an seine Kalksteinhänge klammert. Auf dem Weg dorthin durchqueren Sie die Getreideebene mit ihren großzügigen Kurven. Nach einem langen Anstieg im Unterholz werden Ihre Anstrengungen mit dem Anblick des Herrn des Waldes belohnt, dem Baum des Pied Cornier, einer über 500 Jahre alten Eiche mit einem Stamm von fast 6 Metern Höhe und einem Durchmesser von 1,85 m. Die Eiche wird von einem Baumstamm mit einem Durchmesser von 1,85 m umschlossen. Auf dem Rückweg werden Sie das Dorf Vosnon mit seiner Holzkapelle und seinen zahlreichen Apfelplantagen genießen.

Die Mountainbike-Station ist das ganze Jahr über geöffnet, außer während der allgemeinen Jagdzeit von Mitte September bis Anfang März (diese Zeit wird jedes Jahr durch einen Erlass des Präfekten festgelegt, der im Rathaus eingesehen werden kann).

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Italiano :

Circuito N°8 12 km 260 m di dislivello 1h30 facile

Partendo dalla Chapelle Saint Joseph e dal suo magnifico belvedere, si parte all’assalto della Forêt d’Othe, aggrappandosi ai suoi pendii calcarei. Durante il percorso, si attraversa la pianura cerealicola e le sue generose curve. Dopo una lunga salita nel sottobosco, i vostri sforzi saranno ricompensati dalla vista del signore della foresta, il Pied Cornier, una quercia di oltre 500 anni con un tronco alto quasi 6 metri e un diametro di 1,85 metri. Sulla via del ritorno, godetevi il villaggio di Vosnon, con la sua cappella in legno e i suoi numerosi meleti.

La base per mountain bike è aperta tutto l’anno tranne che durante la stagione di caccia, che va da metà settembre all’inizio di marzo (questo periodo è definito ogni anno da un decreto prefettizio e può essere consultato presso il municipio).

Scarica il percorso cliccando su questo link: https://www.openrunner.com/r/2227410

Español :

Circuito N°8 12 km 260 m ascenso 1h30 fácil

Partiendo de la Chapelle Saint Joseph y de su magnífico mirador, emprenda el asalto al Forêt d’Othe, aferrándose a sus laderas calcáreas. En el camino, atravesará la llanura cerealista y sus generosas curvas. Tras una larga subida por la maleza, sus esfuerzos se verán recompensados por la visión del señor del bosque, el roble de Pied Cornier, un roble de más de 500 años con un tronco de casi 6 metros de altura y 1,85 metros de diámetro. A la vuelta, disfrute del pueblo de Vosnon, con su capilla de madera y sus numerosos huertos de manzanos.

La base de BTT está abierta todo el año excepto durante la temporada de caza, que va de mediados de septiembre a principios de marzo (este periodo se define cada año por decreto prefectoral y puede consultarse en el ayuntamiento).

Descargue el itinerario haciendo clic en este enlace: https://www.openrunner.com/r/2227410

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-03 par Aube en Champagne Attractivité