Gravel VTT Circuit des Vallées Étourvy Aube

Gravel VTT Circuit des Vallées Difficile

Gravel VTT Circuit des Vallées 10210 Étourvy Aube Grand Est

Durée : 210 Distance : 34702.0 Tarif :

Circuit N°5 35 km 600 m de dénivelé 3h30 difficile

Depuis la petite commune d’Etourvy, partez à l’assaut des contreforts des coteaux barrois à quelques encablures de la zone d’appellation du Champagne. Depuis le circuit des coteaux, profitez-en pour suivre les chemins pierrés et forestiers qui vous feront parcourir les nombreuses vallées en traversant les charmants petits villages du chaourçois et leur patrimoine architectural en pierres de Bourgogne.

La base VTT est ouverte toute l’année à l’exception de la période d’ouverture générale de la chasse soit de mi septembre à début mars (période définie chaque année par arrêté préfectoral visible en mairie).

Téléchargez le circuit en cliquant sur ce lien https://www.openrunner.com/r/2227310

Difficile

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English :

Circuit N°5 35 km 600 m ascent 3h30 difficult

From the small village of Etourvy, climb the foothills of the Barrois slopes, just a stone’s throw from the Champagne appellation area. From the hillside circuit, take advantage of the stony, forested paths that take you through the many valleys, passing through the charming little villages of the Chaourçois region and their architectural heritage of Burgundy stone.

The mountain bike base is open all year round, with the exception of the hunting season from mid-September to early March (defined each year by prefectoral decree and available from the Mairie).

Download the circuit by clicking on this link: https://www.openrunner.com/r/2227310

Deutsch :

Rundweg N°5 35 km 600 m Höhenunterschied 3h30 schwer

Von der kleinen Gemeinde Etourvy aus können Sie die Ausläufer der Barrois-Hügel erobern, die nur einen Katzensprung von der Appellationszone der Champagne entfernt sind. Vom Rundweg der Hänge aus können Sie den Stein- und Waldwegen folgen, die Sie durch die zahlreichen Täler führen, vorbei an den charmanten kleinen Dörfern des Chaourçois und ihrem architektonischen Erbe aus burgundischem Stein.

Die Mountainbike-Station ist das ganze Jahr über geöffnet, außer während der allgemeinen Jagdzeit von Mitte September bis Anfang März (diese Zeit wird jedes Jahr durch einen Erlass des Präfekten festgelegt, der im Rathaus eingesehen werden kann).

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Italiano :

Circuito N°5 35 km 600 m di dislivello 3h30 difficile

Dal piccolo villaggio di Etourvy, si parte per salire ai piedi delle colline del Barrois, a due passi dalla zona della denominazione Champagne. Dal circuito collinare, si possono seguire i sentieri sassosi e boscosi delle numerose vallate, attraversando gli incantevoli paesini della regione di Chaourçois e il loro patrimonio architettonico in pietra di Borgogna.

La base di mountain bike è aperta tutto l’anno, ad eccezione della stagione di caccia, che va da metà settembre all’inizio di marzo (questo periodo è definito ogni anno da un decreto prefettizio e può essere consultato presso il municipio).

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Español :

Circuito N°5 35 km 600 m ascenso 3h30 difícil

Desde el pueblecito de Etourvy, parta para ascender las estribaciones de las colinas de Barrois, a dos pasos de la zona de denominación de origen Champagne. Desde el circuito de las laderas, aproveche para seguir los senderos pedregosos y arbolados a través de los numerosos valles, pasando por los encantadores pueblecitos de la región de Chaourçois y su patrimonio arquitectónico de piedra de Borgoña.

La base de BTT está abierta todo el año, a excepción de la temporada de caza, que va de mediados de septiembre a principios de marzo (este periodo se define cada año por decreto prefectoral y puede consultarse en el ayuntamiento).

Descargue el itinerario haciendo clic en este enlace: https://www.openrunner.com/r/2227310

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-03 par Aube en Champagne Attractivité