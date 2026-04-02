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Gravel VTT Tour des plans d’eau Paisy-Cosdon Aube

Gravel VTT Tour des plans d’eau Paisy-Cosdon Aube vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Gravel VTT Tour des plans d'eau Paisy-Cosdon

Adresse : Paisy-Cosdon

Ville : 10160 Paisy-Cosdon

Département : Aube

Début : 2026-05-01

Fin : 2029-12-31

Gravel VTT Tour des plans d’eau Facile

Gravel VTT Tour des plans d’eau 10160 Paisy-Cosdon Aube Grand Est

Durée : 75 Distance : 13331.0 Tarif :

Facile

 

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Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-15 par Aube en Champagne Attractivité

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