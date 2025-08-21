Grossouvre, de Terre et de Feu Grossouvre Cher

Grossouvre, de Terre et de Feu A pieds

Grossouvre, de Terre et de Feu 18600 Grossouvre Cher Centre-Val de Loire

Durée : 270 Distance : 14500.0 Tarif :

Village en milieu rural qui se développera grâce au fer

élaboré à partir des minerais locaux et expédié par le

canal de Berry à partir de 1837. Après l’arrêt des forges, la

fabrication de tuiles relancera l’activité industrielle. Avec l’aimable autorisation de la CDRP

http://www.tourisme-3provinces.jimdo.com/ +33 2 48 74 88 34

English :

A rural village that thrived on the iron

manufactured from local ores and shipped by the

canal de Berry from 1837. When the forges came to a halt

tile manufacturing revived the industrial activity. Courtesy of CDRP

Deutsch :

Dorf in ländlicher Umgebung, das sich dank Eisen

aus lokalen Erzen hergestellt und über den Kanal verschifft wurde

kanal de Berry ab 1837 gefördert wurde. Nach dem Ende der Schmieden wurde die Industrie durch die

die Herstellung von Dachziegeln belebte die industrielle Aktivität wieder. Mit freu

Italiano :

Un villaggio in un ambiente rurale che si è sviluppato grazie al ferro

da minerali locali e trasportato dal Canale di Berry

canal de Berry dal 1837. Dopo la cessazione della ferriera

dopo la cessazione della ferriera, la produzione di tegole ha rilanciato l’attività industriale. Per gentile conc

Español :

Un pueblo en un entorno rural que se desarrolló gracias al hierro

procedente de minerales locales y transportado por el Canal de Berry

canal de Berry a partir de 1837. Tras el cese de la ferrería

tras el cese de la ferrería, la fabricación de tejas reactivó la actividad industrial. Cortesía del

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-19 par SIT Centre-Val de Loire