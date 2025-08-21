Grossouvre, de Terre et de Feu Grossouvre Cher
Grossouvre, de Terre et de Feu Grossouvre Cher vendredi 1 mai 2026.
Grossouvre, de Terre et de Feu A pieds
Grossouvre, de Terre et de Feu 18600 Grossouvre Cher Centre-Val de Loire
Durée : 270 Distance : 14500.0 Tarif :
Village en milieu rural qui se développera grâce au fer
élaboré à partir des minerais locaux et expédié par le
canal de Berry à partir de 1837. Après l’arrêt des forges, la
fabrication de tuiles relancera l’activité industrielle. Avec l’aimable autorisation de la CDRP
http://www.tourisme-3provinces.jimdo.com/ +33 2 48 74 88 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A rural village that thrived on the iron
manufactured from local ores and shipped by the
canal de Berry from 1837. When the forges came to a halt
tile manufacturing revived the industrial activity. Courtesy of CDRP
Deutsch :
Dorf in ländlicher Umgebung, das sich dank Eisen
aus lokalen Erzen hergestellt und über den Kanal verschifft wurde
kanal de Berry ab 1837 gefördert wurde. Nach dem Ende der Schmieden wurde die Industrie durch die
die Herstellung von Dachziegeln belebte die industrielle Aktivität wieder. Mit freu
Italiano :
Un villaggio in un ambiente rurale che si è sviluppato grazie al ferro
da minerali locali e trasportato dal Canale di Berry
canal de Berry dal 1837. Dopo la cessazione della ferriera
dopo la cessazione della ferriera, la produzione di tegole ha rilanciato l’attività industriale. Per gentile conc
Español :
Un pueblo en un entorno rural que se desarrolló gracias al hierro
procedente de minerales locales y transportado por el Canal de Berry
canal de Berry a partir de 1837. Tras el cese de la ferrería
tras el cese de la ferrería, la fabricación de tejas reactivó la actividad industrial. Cortesía del
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-19 par SIT Centre-Val de Loire