GRP 5 Sur la trace des fondeurs de cloches De Hambye à Villedieu-les-Poêles Hambye Manche

GRP 5 Sur la trace des fondeurs de cloches De Hambye à Villedieu-les-Poêles 50450 Hambye Manche Normandie

Durée : 480 Distance : 32000.0 Tarif :

Présentation

Goûtez à l’itinérance en toute liberté en empruntant le chemin de grande randonnée pédestre.

Cette randonnée fait découvrir l’Art Campanaire, les Dinandiers et l’une des premières commanderies de l’ordre des Hospitaliers. Monuments et sites remarquables jalonnent ce parcours.

Points remarquables sur le circuit

14- Le Mont Robin Au cœur du bocage, de vallée en vallée, les haies délimitent les champs et façonnent ce paysage typique de la Normandie. Ces haies sont des biotopes particulièrement accueillants pour une faune et une flore très riche.

15- L’église Notre-Dame des Marais à Gouvets Elle fut édifiée au fond de la Vallée en date du XIIème siècle.Une légende qu’un maçon aurait lancé une pierre en disant là où tu tomberas on bâtira l’église . L’édifice fut construit auprès du cours d’eau, à l’endroit où la pierre tomba.

16- Le belvédère de Saint Vigor des Monts Belvédère avec tables d’orientation offrant une vue sur le Bocage normand. Boulangerie communale, visitable. Une fête du pain s’y déroule chaque année au mois de mai.

17- Le château de la Roche Tesson de la commune de La Colombe Site de l’ancien château de la Roche Tesson détruit lors de la guerre de Cent Ans (1427) par le duc de Gloucester.

English : GRP 5 Sur la trace des fondeurs de cloches De Hambye à Villedieu-les-Poêles

Presentation

Taste the freedom of roaming on the long-distance hiking trail.

This hike introduces you to the Art Campanaire, the Dinandiers and one of the first commanderies of the Order of the Hospitallers. Monuments and remarkable sites mark out this route.

Remarkable points on the circuit

14- Mount Robin: In the heart of the bocage, from valley to valley, hedges delimit the fields and shape this typical Normandy landscape. These hedges are particularly welcoming biotopes for a very rich fauna and flora.

15- The church of Notre-Dame des Marais in Gouvets: It was built at the bottom of the valley in the XIIth century, a legend says that a mason threw a stone saying where you fall, we’ll build the church . The building was built near the river, at the place where the stone fell.

16- The belvedere of Saint Vigor des Monts Belvedere with orientation tables offering a view of the Norman Bocage. Communal bakery, can be visited. A bread festival takes place there every year in May.

17- Le château de la Roche Tesson de la commune de La Colombe: Site of the former castle of La Roche Tesson destroyed during the Hundred Years War (1427) by the Duke of Gloucester.

Deutsch :

Präsentation

Probieren Sie das freie Wandern auf dem Fernwanderweg aus.

Auf dieser Wanderung lernen Sie die Kunst der Campanaires, die Dinandiers und eine der ersten Komtureien des Hospitalordens kennen. Denkmäler und bemerkenswerte Stätten säumen diese Strecke.

Bemerkenswerte Punkte auf der Strecke

14- Le Mont Robin: Im Herzen der Bocage, von Tal zu Tal, begrenzen die Hecken die Felder und formen diese typische Landschaft der Normandie. Diese Hecken sind besonders einladende Biotope für eine reiche Fauna und Flora.

15- Die Kirche Notre-Dame des Marais in Gouvets: Sie wurde im 12. Jahrhundert am Ende des Tals errichtet, einer Legende zufolge warf ein Maurer einen Stein mit den Worten wo du hinfällst, wird die Kirche gebaut . Das Gebäude wurde an der Stelle des Wasserlaufs errichtet, wo der Stein fiel.

16- Der Aussichtspunkt von Saint Vigor des Monts Belvedere mit Orientierungstafeln, die einen Blick auf die normannische Bocage bieten. Bäckerei der Gemeinde, die besichtigt werden kann. Hier findet jedes Jahr im Mai ein Brotfest statt.

17- Das Schloss La Roche Tesson der Gemeinde La Colombe: Standort des ehemaligen Schlosses La Roche Tesson, das während des Hundertjährigen Krieges (1427) vom Herzog von Gloucester zerstört wurde.

Italiano :

Presentazione

Provate il gusto di vagare in piena libertà percorrendo un sentiero escursionistico a lunga distanza.

Questa escursione permette di scoprire l’Arte della Campanera, i Dinandieri e una delle prime commanderie dell’Ordine Ospedaliero. Monumenti e siti notevoli caratterizzano questo percorso.

Punti notevoli del percorso

14- Le Mont Robin: nel cuore del bocage, di valle in valle, le siepi delimitano i campi e danno forma a questo paesaggio tipico della Normandia. Queste siepi sono biotopi particolarmente accoglienti per una fauna e una flora molto ricche.

15- La chiesa di Notre-Dame des Marais a Gouvets: fu costruita in fondo alla valle nel XII secolo, secondo una leggenda che narra che un muratore lanciò una pietra e disse dove cadrai, costruiremo la chiesa . La chiesa è stata costruita vicino al torrente, dove è caduta la pietra.

16- Il belvedere di Saint Vigor des Monts Punto panoramico con tavoli di orientamento che offrono una vista sul Bocage normanno. È possibile visitare la panetteria locale. Ogni anno, a maggio, vi si tiene una festa del pane.

17- Il castello di La Roche Tesson nel comune di La Colombe: sito dell’antico castello di La Roche Tesson distrutto durante la Guerra dei Cento Anni (1427) dal Duca di Gloucester.

Español :

Presentación

Disfrute de la libertad de movimiento en las rutas de senderismo de larga distancia.

Esta caminata permite descubrir el Arte de la Campanera, los Dinandiers y una de las primeras encomiendas de la orden hospitalaria. Monumentos y lugares notables jalonan esta ruta.

Puntos notables de la ruta

14- Le Mont Robin: En el corazón del bocage, de valle en valle, los setos delimitan los campos y dan forma a este paisaje típico de Normandía. Estos setos son biotopos especialmente acogedores para una fauna y una flora muy ricas.

15- La iglesia de Notre-Dame des Marais en Gouvets: Fue construida en el fondo del valle en el siglo XII, según la leyenda de que un albañil lanzó una piedra y dijo donde caiga, construiremos la iglesia . La iglesia se construyó junto al arroyo, donde cayó la piedra.

16- El mirador de Saint Vigor des Monts Mirador con mesas de orientación que ofrece una vista del Bocage normando. Se puede visitar la panadería local. Todos los años, en mayo, se celebra allí una fiesta del pan.

17- El castillo de La Roche Tesson en el municipio de La Colombe: Sitio del antiguo castillo de La Roche Tesson destruido durante la Guerra de los Cien Años (1427) por el Duque de Gloucester.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme