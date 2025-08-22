GRP® Sentier historique de la Vallée des Rois étape de St-Hilaire-St-Mesmin à Lailly-en-Val Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Loiret

GRP® Sentier historique de la Vallée des Rois étape de St-Hilaire-St-Mesmin à Lailly-en-Val A pieds

GRP® Sentier historique de la Vallée des Rois étape de St-Hilaire-St-Mesmin à Lailly-en-Val Rue des Vaslins 45160 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 360 Distance : 23000.0 Tarif :

Le sentier historique de la Vallée des Rois vous propose plusieurs alternatives pour découvrir la vallée de la Loire. Les entiers des bords de loire vous mèneront de Briare à Gien (rive Nord de la Loire), de Beaulieu à Jargeau (rive Sud de la Loire) et d’Orléans à Chambord (rive Sud de la Loire).

https://www.mongr.fr/trouver-prochaine-randonnee/carte?region=centre-val-de-loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The historical trail of the Valley of the Kings offers several alternatives to discover the Loire Valley. The whole of the banks of the Loire will lead you from Briare to Gien (North bank of the Loire), from Beaulieu to Jargeau (South bank of the Loire) and from Orléans to Chambord (South bank of th

Deutsch :

Der historische Wanderweg Vallée des Rois bietet Ihnen mehrere Alternativen, um das Loiretal zu entdecken. Die ganzen Loireufer führen Sie von Briare nach Gien (Nordufer der Loire), von Beaulieu nach Jargeau (Südufer der Loire) und von Orléans nach Chambord (Südufer der Loire).

Italiano :

Il percorso storico della Valle dei Re offre diverse alternative per scoprire la Valle della Loira. L’intero percorso delle rive della Loira vi porterà da Briare a Gien (riva nord della Loira), da Beaulieu a Jargeau (riva sud della Loira) e da Orléans a Chambord (riva sud della Loira).

Español :

El recorrido histórico del Valle de los Reyes le ofrece varias alternativas para descubrir el Valle del Loira. El conjunto de las orillas del Loira le llevará de Briare a Gien (orilla norte del Loira), de Beaulieu a Jargeau (orilla sur del Loira) y de Orleans a Chambord (orilla sur del Loira).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par SIT Centre-Val de Loire