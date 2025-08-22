GS12 La boucle d’Apremont Apremont-la-Forêt Meuse

GS12 La boucle d’Apremont Adultes A pieds Facile

GS12 La boucle d’Apremont 55300 Apremont-la-Forêt Meuse Grand Est

Durée : 120 Distance : 7500.0 Tarif :

Une belle randonnée sur un parcours facile de 7,5 km ombragé en quasi-totalité, va vous mener après une petite montée, vers le sentier historique du Saillant de Saint-Mihiel.

Vous partez du parvis de l’église de la Nativité de la Sainte Vierge, place Holyoke. Une très belle fresque y recouvre le plafond de la nef.

Vous allez en face emprunter la ruelle du presbytère en passant à gauche du lavoir offert par la ville d’Holyoke (Massachusetts-USA) en mémoire de ses enfants tombés lors de la libération de Saint-Mihiel et la reprise du Saillant par les troupes américaines en septembre 1918.

Le village, base arrière des troupes allemandes en 1918, est en première ligne et fut détruit en totalité. Sa reconstruction a d’été facilitée pour partie, grâce à la participation américaine et la philanthropie de Belle Skinner, femme d’affaires richissime dont une rue porte également le nom.

Lors de la montée, vous passerez à proximité des ruines des soubassements du château. Sur le plateau au sommet de la côte, une sépulture d’un officier allemand. Après une longue ligne droite, une ancienne voie romaine, (empruntée aussi par le GRP Val de Meuse), vous rejoindrez le sentier historique du Saillant de Saint-Mihiel et traverserez le site de la Croix des Redoutes, puis passerez entre tranchées allemandes et françaises.

La randonnée touche à sa fin. Au débouché de la forêt, un point de vue sur la plaine de la Woëvre. Le chemin redescend en pente douce vers le point de départ.

Sentier balisé par La Grolle Sammielloise.

Facile

https://www.grolle-sammielloise.fr/

English :

A beautiful hike on an easy 7.5 km path, almost entirely shaded, will lead you after a small climb, to the historical path of the Saillant de Saint-Mihiel

You start from the square in front of the church of the Nativity of the Holy Virgin, place Holyoke. A very beautiful fresco covers the ceiling of the nave.

Opposite the church, take the alley of the presbytery, passing to the left of the washhouse donated by the town of Holyoke (Massachusetts-USA) in memory of its children who fell during the liberation of Saint-Mihiel and the recapture of the Salient by the American troops in September 1918.

The village, a rear base for German troops in 1918, was on the front line and was completely destroyed. Its reconstruction was partly facilitated by the American participation and philanthropy of Belle Skinner, a wealthy businesswoman whose name is also on a street

On the way up, you will pass by the ruins of the castle’s foundations. On the plateau at the top of the hill is the grave of a German officer. After a long straight line, an ancient Roman road (also used by the GRP Val de Meuse), you will join the historical path of the Saillant de Saint-Mihiel and will cross the site of the Croix des Redoutes, then pass between German and French trenches.

The hike comes to an end. At the end of the forest, a viewpoint on the plain of Woëvre. The path goes back down gently to the starting point.

Path marked out by La Grolle Sammielloise.

Deutsch :

Eine schöne Wanderung auf einer leichten, 7,5 km langen Strecke, die fast vollständig im Schatten liegt, wird Sie nach einem kleinen Anstieg zum historischen Pfad des Saillant de Saint-Mihiel führen

Sie starten auf dem Vorplatz der Kirche der Geburt der Heiligen Jungfrau am Place Holyoke. Ein sehr schönes Fresko bedeckt die Decke des Kirchenschiffs.

Sie gehen gegenüber durch die Gasse des Pfarrhauses, links am Waschhaus vorbei, das von der Stadt Holyoke (Massachusetts-USA) zum Gedenken an ihre Kinder gestiftet wurde, die bei der Befreiung von Saint-Mihiel und der Rückeroberung des Saillant durch die amerikanischen Truppen im September 1918 gefallen sind.

Das Dorf, das 1918 als Rückzugsbasis der deutschen Truppen an vorderster Front stand, wurde vollständig zerstört. Der Wiederaufbau wurde zum Teil durch die amerikanische Beteiligung und die Philanthropie der reichen Geschäftsfrau Belle Skinner erleichtert, nach der auch eine Straße benannt ist

Auf dem Weg nach oben kommen Sie an den Ruinen der Grundmauern des Schlosses vorbei. Auf dem Plateau auf dem Gipfel des Hügels befindet sich das Grab eines deutschen Offiziers. Nach einer langen geraden Strecke, einer alten römischen Straße (die auch vom GRP Val de Meuse benutzt wird), treffen Sie auf den historischen Pfad des Saillant de Saint-Mihiel und überqueren die Stätte des Croix des Redoutes und gehen dann zwischen deutschen und französischen Schützengräben hindurch.

Die Wanderung neigt sich dem Ende zu. Am Ausgang des Waldes befindet sich ein Aussichtspunkt mit Blick auf die Woëvre-Ebene. Der Weg führt sanft hinunter zum Ausgangspunkt.

Markierter Pfad von La Grolle Sammielloise.

Italiano :

Una bella escursione su un facile percorso di 7,5 km, quasi interamente ombreggiato, vi condurrà, dopo una breve salita, al sentiero storico del Saillant de Saint-Mihiel

Si parte dalla piazza di fronte alla chiesa della Natività della Beata Vergine, in Place Holyoke. Un affresco molto bello ricopre il soffitto della navata centrale.

Di fronte alla chiesa, imboccate il vicolo del presbiterio, passando a sinistra del lavatoio donato dalla città di Holyoke (Massachusetts-USA) in memoria dei suoi figli caduti durante la liberazione di Saint-Mihiel e la riconquista del Salient da parte delle truppe americane nel settembre 1918.

Il villaggio, base posteriore delle truppe tedesche nel 1918, si trovava in prima linea e fu completamente distrutto. La sua ricostruzione è stata in parte facilitata dalla partecipazione americana e dalla filantropia di Belle Skinner, una ricca donna d’affari il cui nome è anche su una strada

Durante la salita si passa accanto alle rovine delle fondamenta del castello. Sul pianoro in cima alla collina si trova la tomba di un ufficiale tedesco. Dopo un lungo rettilineo, un’antica strada romana (utilizzata anche dal GRP Val de Meuse), ci si unisce al percorso storico del Saillant de Saint-Mihiel e si attraversa il sito della Croix des Redoutes, passando poi tra le trincee tedesche e francesi.

L’escursione giunge al termine. Alla fine del bosco si trova un punto panoramico sulla pianura di Woëvre. Il sentiero scende dolcemente fino al punto di partenza.

Sentiero tracciato da La Grolle Sammielloise.

Español :

Una hermosa caminata por un recorrido fácil de 7,5 km, casi totalmente sombreado, le llevará, tras una breve subida, al camino histórico del Saillant de Saint-Mihiel

Se parte de la plaza frente a la iglesia de la Natividad de la Santísima Virgen, lugar Holyoke. Un hermoso fresco cubre el techo de la nave.

Frente a la iglesia, tome el callejón del presbiterio, pasando a la izquierda del lavadero donado por la ciudad de Holyoke (Massachusetts-Estados Unidos) en memoria de sus hijos caídos durante la liberación de Saint-Mihiel y la reconquista del Saliente por las tropas estadounidenses en septiembre de 1918.

El pueblo, base de retaguardia de las tropas alemanas en 1918, estaba en la línea del frente y fue completamente destruido. Su reconstrucción se vio facilitada en parte por la participación y la filantropía estadounidense de Belle Skinner, una rica empresaria cuyo nombre también figura en una calle

En la subida, pasarás por las ruinas de los cimientos del castillo. En la meseta de la cima de la colina se encuentra la tumba de un oficial alemán. Después de una larga recta, una antigua calzada romana, (también utilizada por el GRP Val de Meuse), se unirá al camino histórico del Saillant de Saint-Mihiel y cruzará el sitio de la Croix des Redoutes, para luego pasar entre trincheras alemanas y francesas.

La caminata llega a su fin. Al final del bosque, hay un mirador sobre la llanura de Woëvre. El camino desciende suavemente hasta el punto de partida.

Camino marcado por La Grolle Sammielloise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-19 par Système d’information touristique Lorrain