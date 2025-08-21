GS14 La grande enceinte Chaillon Meuse

GS14 La grande enceinte Adultes A pieds Facile

GS14 La grande enceinte 55210 Chaillon Meuse Grand Est

Durée : 195 Distance : 12500.0 Tarif :

Le nom de cette randonnée est tiré d’un secteur boisé que vous allez traverser durant plusieurs km. Assez facile, il est recommandé de le parcourir dans le sens des aiguilles d’une montre afin d’éviter une côte assez raide rencontrée dans l’autre sens.

Deux parcours sont proposés, l’un de 12,5 km l’autre de 10 km.

Dos à la mairie, vous allez prendre la direction d’Heudicourt et prendre le chemin qui conduit dans une plaine agricole. Arrivés à un petit pont, vous aurez le choix, soit de prendre à gauche (circuit de 12,5 km) soit d’aller tout droit (circuit de 10km).

En prenant à gauche, le parcours vous mène en forêt où vous gravirez une pente sur quelques centaines de m, pente qui s’aplanit rapidement sur un plateau. C’est la seule difficulté de ce parcours. Vous pourrez y rencontrer parfois quelques chevreuils. Au printemps vous y trouverez de quoi faire quelques bouquets de muguet. Plus loin, dans la descente, le long du fossé, quelques belles gerbes de sceaux de Salomon. Vous traversez une route au lieu-dit Criot, où une ferme et un moulin (alimenté par l’eau du Ru de Criot) ont subsisté après le premier conflit mondial. Prenez à gauche et vous allez monter en pente douce au cœur du Bois de Grande Enceinte. À hauteur d’une stèle, vous quitterez la route Forestière pour entrer dans en petit sentier très ombragé qui va vous conduire vers le retour. Vous aurez encore l’occasion d’y faire quelques brassées de muguet. Peut-être rencontrerez-vous des sangliers sur quelques secteurs restant très humides en toutes saisons. De retour au village, plusieurs curiosités: lavoir-fontaine, calvaires, fontaines, et l’église.

Bonne randonnée.

Sentier balisé par La Grolle Sammielloise.

English :

The name of this hike is taken from a wooded area that you will cross for several km. Quite easy, it is recommended that you go clockwise to avoid a rather steep hill encountered in the opposite direction

There are two routes, one of 12.5 km and the other of 10 km

Back at the town hall, you will take the direction of Heudicourt and take the path that leads to an agricultural plain. Arriving at a small bridge, you will have the choice either to turn left (12.5 km circuit) or to go straight ahead (10 km circuit)

By turning left, the trail leads you into the forest where you will climb a slope for a few hundred meters, a slope that quickly flattens out on a plateau. This is the only difficulty of this route. You may meet some deer there sometimes. In the spring you will find there enough to make some bouquets of lily of the valley. Further down the slope, along the ditch, you will find some beautiful wreaths of Solomon’s seals. You cross a road at the place called Criot, where a farm and a mill (powered by water from the Ru de Criot) survived after the First World War. Turn left and you will go up a gentle slope in the heart of the Bois de Grande Enceinte. At the height of a stele, you will leave the forest road to enter a small, very shady path that will lead you back. You will still have the opportunity to make a few more brews of lily of the valley. Perhaps you will meet wild boars on some areas that remain very humid in all seasons. Back in the village, there are several curiosities: wash-house, calvaries, fountains, and the church

Have a good hike.

Path marked out by La Grolle Sammielloise.

Deutsch :

Der Name dieser Wanderung leitet sich von einem Waldgebiet ab, das Sie auf mehreren Kilometern durchqueren werden. Es ist recht einfach, aber es wird empfohlen, den Weg im Uhrzeigersinn zu gehen, um einen steilen Anstieg zu vermeiden, der in der anderen Richtung verläuft

Es werden zwei Strecken angeboten, eine über 12,5 km und eine über 10 km

Auf der Rückseite des Rathauses fahren Sie in Richtung Heudicourt und nehmen den Weg, der in eine landwirtschaftlich genutzte Ebene führt. Wenn Sie an einer kleinen Brücke ankommen, haben Sie die Wahl, entweder links abzubiegen (12,5 km lange Strecke) oder geradeaus zu gehen (10 km lange Strecke)

Wenn Sie links abbiegen, führt Sie die Strecke in den Wald, wo Sie einige hundert Meter einen Hang hinaufsteigen, der schnell auf ein Plateau abflacht. Dies ist die einzige Schwierigkeit auf dieser Strecke. Manchmal begegnen Sie hier auch einigen Rehen. Im Frühling können Sie hier einige Maiglöckchensträuße binden. Weiter unten, beim Abstieg, entlang des Grabens, finden Sie einige schöne Garben mit Salomonssiegel. Sie überqueren eine Straße im Ort Criot, wo nach dem Ersten Weltkrieg ein Bauernhof und eine Mühle (die vom Wasser des Ru de Criot gespeist wird) erhalten geblieben sind. Biegen Sie links ab und Sie steigen leicht ansteigend durch das Herz des Bois de Grande Enceinte. An einer Stele verlassen Sie die Route Forestière und biegen in einen kleinen, schattigen Pfad ein, der Sie zurückführt. Hier haben Sie noch die Gelegenheit, Maiglöckchen zu sammeln. Vielleicht treffen Sie auf einigen Abschnitten, die zu jeder Jahreszeit sehr feucht sind, auf Wildschweine. Zurück im Dorf gibt es mehrere Sehenswürdigkeiten: Waschbrunnen, Kalvarienberge, Brunnen und die Kirche

Viel Spaß beim Wandern.

Markiert von La Grolle Sammielloise.

Italiano :

Il nome di questa escursione deriva da un’area boschiva che si attraversa per diversi km. Abbastanza facile, si consiglia di percorrerlo in senso orario per evitare una ripida collina nella direzione opposta

Ci sono due percorsi, uno di 12,5 km e l’altro di 10 km

Dando le spalle al municipio, si prende la direzione di Heudicourt e si imbocca il sentiero che conduce a una pianura agricola. Quando si raggiunge un piccolo ponte, si può girare a sinistra (circuito di 12,5 km) o proseguire dritto (circuito di 10 km)

Se si gira a sinistra, il percorso si addentra nel bosco dove si sale per qualche centinaio di metri su un pendio che si spiana rapidamente su un pianoro. Questa è l’unica difficoltà di questo percorso. Potreste incontrare qualche capriolo. In primavera ne troverete a sufficienza per fare qualche mazzo di mughetti. Più a valle, lungo il fosso, si trovano alcuni bellissimi esemplari di foca di Salomone. Si attraversa una strada in una località chiamata Criot, dove una fattoria e un mulino (alimentato dall’acqua del Ru de Criot) sono sopravvissuti dopo la prima guerra mondiale. Svoltando a sinistra, si sale in leggera pendenza nel cuore del Bois de Grande Enceinte. All’altezza di una stele, lascerete il percorso Forestière per imboccare un piccolo sentiero ombreggiato che vi riporterà indietro. Avrete comunque l’opportunità di raccogliere i mughetti. È possibile incontrare i cinghiali in alcune zone che rimangono molto umide in tutte le stagioni. Tornando al villaggio, diverse curiosità: lavatoio-fontana, calvari, fontane e la chiesa

Buona passeggiata.

Sentiero tracciato da La Grolle Sammielloise.

Español :

El nombre de esta caminata proviene de una zona boscosa que se atraviesa durante varios kilómetros. Bastante fácil, se recomienda recorrerlo en el sentido de las agujas del reloj para evitar una empinada colina en la otra dirección

Hay dos rutas, una de 12,5 km y otra de 10 km

De espaldas al ayuntamiento, toma la dirección de Heudicourt y toma el camino que lleva a una llanura agrícola. Al llegar a un pequeño puente, puede girar a la izquierda (circuito de 12,5 km) o seguir recto (circuito de 10 km)

Si gira a la izquierda, la ruta le lleva al bosque donde subirá una pendiente durante unos cientos de metros, que rápidamente se nivela en una meseta. Esta es la única dificultad de esta ruta. Es posible que te encuentres con algún corzo. En la primavera encontrarás lo suficiente para hacer unos cuantos ramos de lirio de los valles. Más abajo, a lo largo de la zanja, hay unos hermosos brotes de foca de Salomón. Se cruza una carretera en un lugar llamado Criot, donde una granja y un molino (alimentado por el agua del Ru de Criot) han sobrevivido después de la primera guerra mundial. Gire a la izquierda y subirá una suave pendiente hasta el corazón del Bois de Grande Enceinte. A la altura de una estela, dejará la ruta Forestière para entrar en un pequeño sendero sombreado que le llevará de vuelta. También tendrá la oportunidad de recoger lirios del valle. Puede encontrar jabalíes en algunas zonas que permanecen muy húmedas en todas las estaciones. De vuelta al pueblo, varias curiosidades: lavadero-fuente, calvarios, fuentes y la iglesia

Que tengas un buen paseo.

Camino marcado por La Grolle Sammielloise.

