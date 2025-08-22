GS14 La grande enceinte raccourci Chaillon Meuse

GS14 La grande enceinte raccourci Adultes A pieds Facile

GS14 La grande enceinte raccourci 55210 Chaillon Meuse Grand Est

Durée : 150 Distance : 10000.0 Tarif :

Le nom de cette randonnée est tiré d’un secteur boisé que vous allez traverser durant plusieurs km. Assez facile, il est recommandé de le parcourir dans le sens des aiguilles d’une montre afin d’éviter une côte assez raide rencontrée dans l’autre sens.

Deux parcours sont proposés, l’un de 12,5 km l’autre de 10 km.

Dos à la mairie, vous allez prendre la direction d’Heudicourt et prendre le chemin qui conduit dans une plaine agricole. Arrivés à un petit pont, vous aurez le choix, soit de prendre à gauche (circuit de 12,5 km) soit d’aller tout droit (circuit de 10 km).

En continuant tout droit vous longez le Ru de Criot et traverserez une route au lieu-dit Criot, où une ferme et un moulin (alimenté par l’eau du Ru de Criot) ont subsisté après le premier conflit mondial. Prenez à gauche et vous allez monter en pente douce au cœur du Bois de Grande Enceinte. À hauteur d’une stèle, vous quitterez la route forestière pour entrer dans en petit sentier très ombragé qui va vous conduire vers le retour. Au printemps, vous aurez l’occasion d’y faire quelques brassées de muguet. Peut-être rencontrerez-vous des sangliers sur quelques secteurs restant très humides en toutes saisons. De retour au village, plusieurs curiosités lavoir-fontaine, calvaires, fontaines, et l’église.

Bonne randonnée.

Sentier balisé par La Grolle Sammielloise.

Facile

English :

The name of this hike comes from a wooded area that you will cross during several km. Quite easy, it is recommended to walk it clockwise to avoid a rather steep hill encountered in the other direction.

Two routes are proposed, one of 12.5 km the other of 10 km.

With your back to the town hall, you will take the direction of Heudicourt and take the path that leads into an agricultural plain. When you reach a small bridge, you can either turn left (12.5 km circuit) or go straight on (10 km circuit).

If you go straight on, you will go along the Ru de Criot and will cross a road at a place called Criot, where a farm and a mill (fed by the water of the Ru de Criot) have remained after the first world war. Turn left and you will go up a gentle slope in the heart of the Bois de Grande Enceinte. At the level of a stele, you will leave the forest road to enter a small shady path that will lead you back. In spring, you will have the opportunity to do some lily of the valley picking. You may encounter wild boar in some areas that remain very wet in all seasons. Back to the village, several curiosities: wash-house-fountain, calvaries, fountains, and the church.

Have a nice walk.

Path marked out by La Grolle Sammielloise.

Deutsch :

Der Name dieser Wanderung leitet sich von einem Waldgebiet ab, das Sie auf mehreren Kilometern durchqueren werden. Es ist recht einfach, aber es wird empfohlen, den Weg im Uhrzeigersinn zu gehen, um einen steilen Anstieg zu vermeiden, der in der anderen Richtung verläuft.

Es werden zwei Strecken angeboten, eine über 12,5 km und eine über 10 km.

Auf der Rückseite des Rathauses fahren Sie in Richtung Heudicourt und nehmen den Weg, der in eine landwirtschaftlich genutzte Ebene führt. Wenn Sie an einer kleinen Brücke ankommen, haben Sie die Wahl, entweder links abzubiegen (12,5 km lange Strecke) oder geradeaus zu gehen (10 km lange Strecke).

Wenn Sie geradeaus gehen, laufen Sie am Ru de Criot entlang und überqueren eine Straße am Ort Criot, wo nach dem ersten Weltkrieg ein Bauernhof und eine Mühle (die mit dem Wasser des Ru de Criot betrieben wurde) übrig geblieben sind. Biegen Sie links ab und Sie steigen leicht ansteigend durch das Herz des Bois de Grande Enceinte. Bei einer Stele verlassen Sie die Forststraße und betreten einen kleinen, sehr schattigen Pfad, der Sie zurückführt. Im Frühling können Sie hier einige Maiglöckchen sammeln. Vielleicht treffen Sie in einigen Bereichen, die zu jeder Jahreszeit sehr feucht sind, auf Wildschweine. Zurück im Dorf erwarten Sie mehrere Sehenswürdigkeiten: Brunnen-Waschplatz, Kalvarienberge, Brunnen und die Kirche.

Viel Spaß beim Wandern.

Markierter Pfad von La Grolle Sammielloise.

Italiano :

Il nome di questa escursione deriva da un’area boschiva che si attraversa per diversi km. Abbastanza facile, si consiglia di percorrerlo in senso orario per evitare una ripida collina nella direzione opposta.

Ci sono due percorsi, uno di 12,5 km e l’altro di 10 km.

Dando le spalle al municipio, si prende la direzione di Heudicourt e si imbocca il sentiero che conduce a una pianura agricola. Quando si raggiunge un piccolo ponte, si può girare a sinistra (circuito di 12,5 km) o proseguire dritto (circuito di 10 km).

Se si prosegue dritti, si costeggia il Ru de Criot e si attraversa una strada in una località chiamata Criot, dove una fattoria e un mulino (alimentato dall’acqua del Ru de Criot) sono sopravvissuti dopo la prima guerra mondiale. Svoltando a sinistra, si sale in leggera pendenza nel cuore del Bois de Grande Enceinte. All’altezza di una stele, lascerete la strada forestale per imboccare un piccolo sentiero ombreggiato che vi riporterà indietro. In primavera, avrete l’opportunità di raccogliere i mughetti. È possibile incontrare i cinghiali in alcune zone che rimangono molto umide in tutte le stagioni. Tornando al villaggio, diverse curiosità: lavatoio-fontana, calvari, fontane e la chiesa.

Buona passeggiata.

Sentiero tracciato da La Grolle Sammielloise.

Español :

El nombre de esta caminata proviene de una zona boscosa que se atraviesa durante varios kilómetros. Bastante fácil, se recomienda recorrerlo en el sentido de las agujas del reloj para evitar una empinada colina en la otra dirección.

Hay dos rutas, una de 12,5 km y otra de 10 km.

De espaldas al ayuntamiento, toma la dirección de Heudicourt y toma el camino que lleva a una llanura agrícola. Al llegar a un pequeño puente, puede girar a la izquierda (circuito de 12,5 km) o seguir recto (circuito de 10 km).

Si sigues recto, bordearás el Ru de Criot y cruzarás una carretera en un lugar llamado Criot, donde una granja y un molino (alimentados por el agua del Ru de Criot) han sobrevivido después de la primera guerra mundial. Gire a la izquierda y subirá una suave pendiente hasta el corazón del Bois de Grande Enceinte. A la altura de una estela, dejarás el camino del bosque para entrar en un pequeño sendero sombreado que te llevará de vuelta. En primavera, tendrá la oportunidad de recoger lirios del valle. Puede encontrar jabalíes en algunas zonas que permanecen muy húmedas en todas las estaciones. De vuelta al pueblo, varias curiosidades: lavadero-fuente, calvarios, fuentes y la iglesia.

Que tengas un buen paseo.

Camino marcado por La Grolle Sammielloise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’information touristique Lorrain