GS7 Croix Camonin Étang des moines Fresnes-au-Mont Meuse

Cette belle randonnée va vous conduire sur un parcours de 18 km ombragé quasiment en totalité. Vous aurez l’occasion de profiter de jolis points de vue, vous y croiserez une croix (la Croix Camonin) érigée en mémoire du jeune Joseph écrasé par une voiture de fagots en 1765…. Quelques curiosités historiques en traversant le village de Rupt (église du XIIIe siècle, ancien lavoir) méritent un arrêt.
Plus tard, une légère descente vous conduira vers un étang qui appartenait à des moines au XVIIe siècle. Il est justement appelé l’Étang des Moines. Ce lieu est propice à une halte pique-nique en respectant son environnement. La balade touche à sa fin.
Sentier balisé par La Grolle Sammielloise.
English :
This beautiful hike will take you along an 18 km trail, almost entirely shaded. You’ll also come across a cross (the Croix Camonin) erected in memory of young Joseph, who was run over by a faggot wagon in 1765…. As you pass through the village of Rupt, you’ll come across a number of historical sights (13th-century church, old washhouse) that are well worth a stop.
Later, a gentle descent takes you to a pond that belonged to monks in the 17th century. It is aptly named l?Étang des Moines. It’s an ideal spot for an environmentally-friendly picnic stop. The walk comes to an end.
Trail signposted by La Grolle Sammielloise.
Deutsch :
Diese schöne Wanderung wird Sie über eine 18 km lange Strecke führen, die fast vollständig im Schatten liegt. Sie haben die Gelegenheit, schöne Aussichtspunkte zu genießen. Sie werden auf ein Kreuz stoßen (Croix Camonin), das zum Gedenken an den jungen Joseph errichtet wurde, der 1765 von einem Wagen mit Holzbündeln überfahren wurde….. Einige historische Sehenswürdigkeiten auf dem Weg durch das Dorf Rupt (Kirche aus dem 13. Jahrhundert, altes Waschhaus) lohnen einen Halt.
Später führt Sie ein leichter Abstieg zu einem Teich, der im 17. Jahrhundert den Mönchen gehörte. Jahrhundert gehörte. Er wird passenderweise Étang des Moines genannt. Dieser Ort eignet sich gut für einen Picknickstopp, bei dem die Umwelt respektiert wird. Die Wanderung neigt sich dem Ende zu.
Markierter Pfad von La Grolle Sammielloise.
Italiano :
Questa bella passeggiata vi porterà lungo un percorso di 18 km, quasi tutto ombreggiato. Potrete godere di panorami incantevoli e incontrare una croce (la Croix Camonin) eretta in memoria del giovane Joseph, travolto da un carro di buoi nel 1765…. Attraversando il villaggio di Rupt, si incontrano alcuni luoghi storici (chiesa del XIII secolo, antico lavatoio) che meritano una sosta.
In seguito, una leggera discesa conduce a uno stagno che apparteneva ai monaci nel XVII secolo. Il suo nome è l’Étang des Moines. È il luogo ideale per un picnic ecologico. La passeggiata si conclude.
Sentiero segnalato da La Grolle Sammielloise.
Español :
Este hermoso paseo le llevará a lo largo de una ruta de 18 km, casi toda ella sombreada. Podrá disfrutar de unas vistas preciosas, y se encontrará con una cruz (la Croix Camonin) erigida en memoria del joven Joseph, que murió atropellado por un carro de fardos en 1765…. A su paso por el pueblo de Rupt, encontrará varios monumentos históricos (iglesia del siglo XIII, antiguo lavadero) que bien merecen una parada.
Más tarde, un suave descenso le llevará a un estanque que perteneció a los monjes en el siglo XVII. El estanque lleva el nombre de l’Étang des Moines . Es un lugar ideal para un picnic respetuoso con el medio ambiente. El paseo llega a su fin.
Sendero señalizado por La Grolle Sammielloise.
