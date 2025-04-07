GS8 Vallon du Jard Bois des Rouas Kœur-la-Petite Meuse

GS8 Vallon du Jard Bois des Rouas Kœur-la-Petite Meuse vendredi 1 août 2025.

GS8 Vallon du Jard Bois des Rouas Adultes A pieds Facile

GS8 Vallon du Jard Bois des Rouas 55300 Kœur-la-Petite Meuse Grand Est

Durée : 270 Distance : 17500.0 Tarif :

Randonnée de 17,5 km présentant un dénivelé de 300 m. Peu difficile, il présente néanmoins quelques pentes accentuées. Au départ de cette randonnée largement ombragée en forêt, un gayoir (ou égayoir) subsiste encore dans ce village rural de Koeur-la-Petite. C’est un grand bassin dans lequel les chevaux étaient lavés et pansés au retour des travaux des champs. Accessoirement, il servait aussi d’abreuvoir.

Au passage, une fontaine datant de 1898 trône sur la place. L’église St Rémi abrite une peinture du XVIème siècle classée monument historique.

Plus tard, parmi d’autres curiosités, dont le château dont il ne subsiste que quelques vestiges, résidence de Louis XIII lors du siège de Saint-Mihiel.

Au village suivant, Koeur-la-Grande, l’Église St Martin (XVème siècle) est réputée pour ses fresques (réalisées par Dante Donzelli). D’autres curiosités agrémentent le parcours: oratoire, point de vue sur le château du Jard, passage à proximité de l’Étang des Moines. Au retour, profitez du point de vue sur la vallée de la Meuse, le fort du Camp des Romains ancien oppidum sur lequel fut construit le fort fin XIXème.

Bonne randonnée.

Sentier balisé par La Grolle Sammielloise.

Facile

English :

A 17.5 km hike with a 300 m difference in altitude. Not very difficult, it nevertheless presents some steep slopes. At the start of this hike, largely shaded in the forest, a gayoir (or « égayoir ») still remains in this rural village of Koeur-la-Petite. It is a large basin in which the horses were washed and groomed when they returned from the fields. Accessorily, it was also used as a drinking trough

By the way, a fountain dating from 1898 stands on the square. The church of St Rémi houses a 16th century painting that is classified as a historical monument

Later, among other curiosities, including the castle of which only a few remains remain, residence of Louis XIII during the siege of Saint-Mihiel

In the next village, Koeur-la-Grande, St Martin’s Church (15th century) is famous for its frescoes (made by Dante Donzelli). Other curiosities are also worth seeing: the oratory, the viewpoint on the Château du Jard, and the nearby Étang des Moines (Monks’ Pond). On the way back, enjoy the view over the Meuse valley, the fort of the Camp des Romains, an ancient oppidum on which the fort was built at the end of the 19th century

Have a good hike.

Path marked out by La Grolle Sammielloise.

Deutsch :

17,5 km lange Wanderung mit einem Höhenunterschied von 300 m. Der Weg ist nicht schwierig, weist jedoch einige starke Steigungen auf. Am Anfang dieser schattigen Wanderung durch den Wald gibt es in dem ländlichen Dorf Koeur-la-Petite noch einen Gayoir (oder Egayoir). Es handelt sich um ein großes Becken, in dem die Pferde nach der Rückkehr von der Feldarbeit gewaschen und gepflegt wurden. Nebenbei diente es auch als Tränke

Übrigens thront auf dem Platz ein Brunnen aus dem Jahr 1898. Die Kirche St Rémi beherbergt ein Gemälde aus dem 16. Jahrhundert, das unter Denkmalschutz steht

Später gibt es neben anderen Sehenswürdigkeiten auch ein Schloss, von dem nur noch wenige Überreste erhalten sind. Es war die Residenz von Ludwig XIII. während der Belagerung von Saint-Mihiel

Im nächsten Dorf, Koeur-la-Grande, ist die Kirche St Martin (15. Jahrhundert) für ihre Fresken (von Dante Donzelli) berühmt. Weitere Sehenswürdigkeiten auf der Strecke sind das Oratorium, der Aussichtspunkt auf das Schloss Jard und die Nähe des Étang des Moines. Genießen Sie auf dem Rückweg die Aussicht auf das Maastal und das Fort Camp des Romains, ein altes Oppidum, auf dem Ende des 19. Jahrhunderts ein Fort errichtet wurde

Viel Spaß beim Wandern.

Markierter Pfad von La Grolle Sammielloise.

Italiano :

Una passeggiata di 17,5 km con 300 m di dislivello. Non molto difficile, ma con alcuni pendii ripidi. All’inizio di questa passeggiata nella foresta, in gran parte ombreggiata, esiste ancora un gayoir (o égayoir) nel villaggio rurale di Koeur-la-Petite. Si tratta di una grande vasca in cui venivano lavati e strigliati i cavalli al ritorno dai campi. Serviva anche come abbeveratoio

Tra l’altro, sulla piazza si trova una fontana del 1898. La chiesa di St Rémi ospita un dipinto del XVI secolo, classificato come monumento

In seguito, tra le altre attrazioni, il castello di cui rimangono solo pochi resti, residenza di Luigi XIII durante l’assedio di Saint-Mihiel

Nel villaggio successivo, Koeur-la-Grande, la chiesa di San Martino (XV secolo) è famosa per i suoi affreschi (opera di Dante Donzelli). Tra gli altri punti di interesse lungo il percorso vi sono un oratorio, un punto di osservazione dello Château du Jard e un passaggio vicino all’Etang des Moines. Sulla via del ritorno, godetevi la vista sulla valle della Mosa, il forte del Camp des Romains, un antico oppidum su cui è stato costruito il forte alla fine del XIX secolo

Buona passeggiata.

Sentiero tracciato da La Grolle Sammielloise.

Español :

Un paseo de 17,5 km con un desnivel de 300 m. No es muy difícil, pero con algunos desniveles. Al comienzo de este paseo, en gran parte sombreado, en el bosque, todavía existe un gayoir (o égayoir) en el pueblo rural de Koeur-la-Petite. Se trata de una gran pila en la que se lavaban y acicalaban los caballos a su regreso de los campos. También servía de abrevadero

Por cierto, en la plaza hay una fuente que data de 1898. La iglesia de San Rémi alberga un cuadro del siglo XVI que está catalogado como monumento

Más tarde, entre otros lugares de interés, el castillo del que sólo quedan algunos restos, la residencia de Luis XIII durante el asedio de Saint-Mihiel

En el siguiente pueblo, Koeur-la-Grande, la iglesia de San Martín (siglo XV) es famosa por sus frescos (de Dante Donzelli). Otros lugares de interés en el camino son un oratorio, un mirador del Château du Jard y un pasaje cerca del Etang des Moines. A la vuelta, disfrute de la vista del valle del Mosa, del fuerte del Camp des Romains, un antiguo oppidum sobre el que se construyó el fuerte a finales del siglo XIX

Que tengas un buen paseo.

Camino marcado por La Grolle Sammielloise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’information touristique Lorrain