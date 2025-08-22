GS8 Vallon du Jard Bois des Rouas raccourci Kœur-la-Petite Meuse
GS8 Vallon du Jard Bois des Rouas raccourci Kœur-la-Petite Meuse vendredi 1 mai 2026.
GS8 Vallon du Jard Bois des Rouas raccourci Adultes A pieds Facile
GS8 Vallon du Jard Bois des Rouas raccourci 55300 Kœur-la-Petite Meuse Grand Est
Durée : 240 Distance : 15500.0 Tarif :
Randonnée de 15,5 km présentant un dénivelé de 260 m. Assez facile, il présente néanmoins quelques pentes.
Présenté comme raccourci de la randonnée de 17,5 km qui porte le même nom, il est également largement ombragé en forêt; un gayoir (ou égayoir) subsiste encore dans ce village rural de Koeur-la-Petite. C’est un grand bassin dans lequel les chevaux étaient lavés et pansés au retour des travaux des champs. Accessoirement, il servait aussi d’abreuvoir.
Au passage, une fontaine datant de 1898 trône sur la place. L’église St Rémi abrite une peinture du XVIème siècle classée monument historique.
Plus tard, parmi d’autres curiosités, dont le château dont il ne subsiste que quelques vestiges, résidence de Louis XIII lors du siège de Saint-Mihiel.
Au village suivant, Koeur-la-Grande, l’Église St Martin (XVème siècle) est réputée pour ses fresques (réalisées par Dante Donzelli). D’autres curiosités agrémentent le parcours: oratoire, point de vue sur le château du Jard. Après une grande traversée forestière du Bois des Rouas et sur le retour, profitez du point de vue sur la vallée de la Meuse, le fort du Camp des Romains ancien oppidum sur lequel fut construit le fort fin XIXème.
Sentier balisé par La Grolle Sammielloise.
English :
A 15.5 km hike with a 260 m gradient. Fairly easy, but with a few inclines.
Presented as a shortcut to the 17.5 km hike of the same name, it is also largely shaded in the forest; a gayoir (or égayoir) still survives in this rural village of Koeur-la-Petite. This is a large basin in which horses were washed and groomed on their return from the fields. It also served as a drinking trough.
By the way, a fountain dating back to 1898 stands on the square. The church of St Rémi is home to a 16th-century painting listed as a historic monument.
Later, among other sights, the château, of which only a few remains, was the residence of Louis XIII during the siege of Saint-Mihiel.
In the next village, Koeur-la-Grande, the 15th-century Church of St. Martin is renowned for its frescoes (by Dante Donzelli). Other attractions include an oratory and a view of the Château du Jard. After a long forest crossing of the Bois des Rouas and on the way back, take in the view of the Meuse valley and the Camp des Romains fort, an ancient oppidum on which the fort was built in the late 19th century.
Trail signposted by La Grolle Sammielloise.
Deutsch :
Wanderung von 15,5 km mit einem Höhenunterschied von 260 m. Der Weg ist recht einfach, weist jedoch einige Steigungen auf.
Dieser Weg, der als Abkürzung der gleichnamigen 17,5 km langen Wanderung vorgestellt wird, liegt ebenfalls weitgehend im Schatten des Waldes. In dem ländlichen Dorf Koeur-la-Petite gibt es noch einen Gayoir (oder Egayoir). Es handelt sich dabei um ein großes Becken, in dem die Pferde nach der Rückkehr von der Feldarbeit gewaschen und gepflegt wurden. Nebenbei diente es auch als Tränke.
Auf dem Platz thront übrigens ein Brunnen aus dem Jahr 1898. Die Kirche St Rémi beherbergt ein Gemälde aus dem 16. Jahrhundert, das unter Denkmalschutz steht.
Später gibt es neben anderen Sehenswürdigkeiten auch ein Schloss, von dem nur noch wenige Überreste erhalten sind. Es war die Residenz von Ludwig XIII. während der Belagerung von Saint-Mihiel.
Im nächsten Dorf, Koeur-la-Grande, ist die Kirche St Martin (15. Jh.) für ihre Fresken (von Dante Donzelli) berühmt. Weitere Sehenswürdigkeiten auf der Strecke sind das Oratorium und der Aussichtspunkt auf das Schloss von Jard. Nach einer langen Waldstrecke durch den Bois des Rouas und auf dem Rückweg können Sie die Aussicht auf das Maastal und das Fort Camp des Romains genießen, ein altes Oppidum, auf dem Ende des 19.
Von La Grolle Sammielloise markierter Pfad.
Italiano :
Una passeggiata di 15,5 km con 260 m di dislivello. Abbastanza facile, ma con qualche pendenza.
Presentato come una scorciatoia per l’omonima passeggiata di 17,5 km, è anche ampiamente ombreggiato nella foresta; nel villaggio rurale di Koeur-la-Petite esiste ancora un gayoir (o égayoir). Si tratta di una grande vasca in cui venivano lavati e strigliati i cavalli al ritorno dal lavoro nei campi. Serviva anche come abbeveratoio.
Nella piazza si trova una fontana del 1898. La chiesa di St Rémi ospita un dipinto del XVI secolo, classificato come monumento storico.
In seguito, tra le altre attrazioni, il castello, di cui rimangono solo pochi resti, fu la residenza di Luigi XIII durante l’assedio di Saint-Mihiel.
Nel villaggio successivo, Koeur-la-Grande, la chiesa di San Martino (XV secolo) è famosa per i suoi affreschi (opera di Dante Donzelli). Tra gli altri luoghi di interesse lungo il percorso, un oratorio e un punto panoramico sul Château du Jard. Dopo una lunga traversata nel bosco del Bois des Rouas e sulla via del ritorno, godetevi la vista sulla valle della Mosa e sul forte Camp des Romains, un antico oppidum su cui è stato costruito il forte alla fine del XIX secolo.
Sentiero segnalato da La Grolle Sammielloise.
Español :
Recorrido de 15,5 km con 260 m de desnivel. Bastante fácil, pero con algunas pendientes.
Presentado como un atajo al paseo de 17,5 km del mismo nombre, también es en gran parte sombreado en el bosque; todavía existe un gayoir (o égayoir) en el pueblo rural de Koeur-la-Petite. Se trata de una gran pila en la que se lavaban y acicalaban los caballos cuando volvían de trabajar en el campo. También servía de abrevadero.
En la plaza hay una fuente de 1898. La iglesia de San Remo alberga un cuadro del siglo XVI declarado monumento histórico.
Más adelante, entre otros lugares de interés, el castillo, del que sólo quedan algunos restos, fue la residencia de Luis XIII durante el asedio de Saint-Mihiel.
En el siguiente pueblo, Koeur-la-Grande, la iglesia de San Martín (siglo XV) es famosa por sus frescos (obra de Dante Donzelli). Otros lugares de interés en el camino son un oratorio y un mirador sobre el Château du Jard. Tras una larga travesía por el bosque del Bois des Rouas y a la vuelta, disfrute de las vistas sobre el valle del Mosa y el fuerte del Camp des Romains, un antiguo oppidum sobre el que se construyó el fuerte a finales del siglo XIX.
Sendero señalizado por La Grolle Sammielloise.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’information touristique Lorrain