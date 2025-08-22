GTMC Section Gorges Allier Langeac Haute-Loire

GTMC Section Gorges Allier

GTMC Section Gorges Allier 42 Avenue Victor Hugo 43300 Langeac Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

1380 km à VTT du Morvan en Bourgogne à la Méditerranée, en passant par les Gorges de l’Allier !

https://www.la-gtmc.com/ +33 4 71 77 28 30

English :

1380 km of mountain biking from the Morvan in Burgundy to the Mediterranean, via the Allier Gorges!

Deutsch :

1380 km mit dem Mountainbike vom Morvan in Burgund über die Gorges de l’Allier bis zum Mittelmeer!

Italiano :

1380 km di mountain bike dal Morvan in Borgogna al Mediterraneo, passando per le Gole dell’Allier!

Español :

1380 km de bicicleta de montaña desde el Morvan (Borgoña) hasta el Mediterráneo, pasando por las gargantas del Allier

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-06-14 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme