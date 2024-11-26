GTMC TRAVERSÉE DE LA MARGERIDE Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Entre Saint-Chély d’Apcher et Langogne, l’itinéraire VTT « Traversée de la Margeride » emprunte la liaison GTMC de Saint-Chély-d’Apcher jusqu’à la Baraque des Bourviers pour poursuivre l’itinéraire GTMC jusqu’à Laubert afin de rejoindre la liaison de Langogne.

Traversez la Margeride et découvrez ses forêts, lacs et cours d’eau.

Between Saint-Chély d’Apcher and Langogne, the MTB route « Traversée de la Margeride » takes the GTMC link from Saint-Chély-d’Apcher to the Baraque des Bourviers to continue the GTMC route to Laubert to join the link from Langogne.

Cross the Margeride and discover its forests, lakes and waterways.

Zwischen Saint-Chély d?Apcher und Langogne verläuft die Mountainbike-Route « Traversée de la Margeride » über die GTMC-Verbindung von Saint-Chély-d’Apcher bis zur Baraque des Bourviers, um dann die GTMC-Route bis Laubert fortzusetzen, um auf die Verbindung von Langogne zu stoßen.

Durchqueren Sie die Margeride und entdecken Sie ihre Wälder, Seen und Wasserläufe.

Tra Saint-Chély d’Apcher e Langogne, il percorso per mountain bike « Traversée de la Margeride » segue il collegamento GTMC da Saint-Chély-d’Apcher fino alla Baraque des Bourviers, quindi prosegue sul percorso GTMC fino a Laubert per ricongiungersi al collegamento di Langogne.

Attraversate la Margeride e scoprite le sue foreste, i suoi laghi e i suoi corsi d’acqua.

Entre Saint-Chély d’Apcher y Langogne, el itinerario para bicicletas de montaña « Traversée de la Margeride » sigue el enlace GTMC desde Saint-Chély-d’Apcher hasta la Baraque des Bourviers, luego continúa por la ruta GTMC hasta Laubert para volver a unirse al enlace de Langogne.

Atraviese la Margeride y descubra sus bosques, lagos y cursos de agua.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-26 par CDT Lozère