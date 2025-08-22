H La forêt du Laition (hiver) Courchevel Savoie
La forêt du Laition
La forêt du Laition Courchevel Moriond Virage du Roc Sabal 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Cette charmante boucle traverse la forêt lumineuse du Laition à l’aller et longe les splendides chalets du Belvédère au retour.
+33 4 79 08 00 29
English : H La forêt du Laition (hiver)
This delightful circuit passes through the light-filled Laition forest on the way out and takes you back past the beautiful Belvédère chalet.
Deutsch : H La forêt du Laition (hiver)
Diese reizvolle Rundwanderung führt auf dem Hinweg durch den leuchtenden Wald von Laition und auf dem Rückweg an den herrlichen Chalets von Belvédère vorbei.
Italiano :
Questo delizioso anello attraversa la luminosa foresta di Laition all’andata e costeggia gli splendidi chalet di Belvédère al ritorno.
Español : H La forêt du Laition (hiver)
Este delicioso bucle atraviesa el luminoso bosque de Laition a la ida y bordea los espléndidos chalés de Belvédère a la vuelta.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme