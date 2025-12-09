Halte fluviale Bogny-sur-Meuse Ardennes

Halte fluviale

Halte fluviale 3 rue Maurice Louis 08120 Bogny-sur-Meuse Ardennes Grand Est

12 emplacements ouvert de mai à septembreRestaurant à proximité, divers commerces, départ de randonnées et points de vue.

+33 3 24 53 94 20

English :

12 pitches open from May to SeptemberNearby restaurant, various shops, hiking trails and viewpoints.

Deutsch :

12 Stellplätze, geöffnet von Mai bis SeptemberRestaurant in der Nähe, verschiedene Geschäfte, Ausgangspunkt für Wanderungen und Aussichtspunkte.

Italiano :

12 piazzole aperte da maggio a settembreRistorante nelle vicinanze, vari negozi, sentieri e punti panoramici.

Español :

12 parcelas abiertas de mayo a septiembreRestaurante cerca, varias tiendas, rutas de senderismo y miradores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-19 par Ardennes Tourisme