Halte fluviale Bogny-sur-Meuse Ardennes

Halte fluviale 3 rue Maurice Louis 08120 Bogny-sur-Meuse Ardennes Grand Est
12 emplacements ouvert de mai à septembreRestaurant à proximité, divers commerces, départ de randonnées et points de vue.
+33 3 24 53 94 20
English :
12 pitches open from May to SeptemberNearby restaurant, various shops, hiking trails and viewpoints.
Deutsch :
12 Stellplätze, geöffnet von Mai bis SeptemberRestaurant in der Nähe, verschiedene Geschäfte, Ausgangspunkt für Wanderungen und Aussichtspunkte.
Italiano :
12 piazzole aperte da maggio a settembreRistorante nelle vicinanze, vari negozi, sentieri e punti panoramici.
Español :
12 parcelas abiertas de mayo a septiembreRestaurante cerca, varias tiendas, rutas de senderismo y miradores.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-19 par Ardennes Tourisme