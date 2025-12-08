Halte fluviale (capitainerie) de Vireux-Wallerand Vireux-Wallerand Ardennes

Halte fluviale (capitainerie) de Vireux-Wallerand

Halte fluviale (capitainerie) de Vireux-Wallerand Rue du Château 08320 Vireux-Wallerand Ardennes Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Horaires d’ouverture Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h.

https://www.vireuxwallerand.fr/ +33 3 24 40 59 54

English :

Opening hours: Daily, 9am to 12pm and 2pm to 6pm.

Deutsch :

Öffnungszeiten: Täglich von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr.

Italiano :

Orari di apertura: tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Español :

Horario: todos los días de 9.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 horas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par Ardennes Tourisme