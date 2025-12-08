Halte Fluviale de Charleville-Mézières Port de Plaisance Charleville-Mézières Ardennes

Halte Fluviale de Charleville-Mézières Port de Plaisance

Port de plaisance Rue des Pâquis 08000 Charleville-Mézières Ardennes Grand Est

Mitoyen du Centre Aquatique, le nouveau port de plaisance accueille jusqu’à 88 bateaux. Tout est conçu pour que les voyageurs au long cours s’arrêtent quelques jours dans la cité du poète aux semelles de vent . Situé à deux pas du centre ville, dans le parc du Mont Olympe, le port fluvial est idéal pour séjourner dans notre ville. Description Tarifs minBateau de 10 à 12 mètres 6.60€Bateau moins de 8 mètres 5.50€Garage mort (sans énergie) (sans taxe) 2.50€Bateau plus de 12 mètres 7.60€Bateau de 8 à 9,99 mètres 6.00€Animal 1.70€Taxe de séjour 0.22€

+33 3 24 33 23 60

English :

Adjacent to the Centre Aquatique, the new marina can accommodate up to 88 boats. Everything is designed to enable long-distance travellers to stop for a few days in the city of the poet with soles of wind . Located just a stone’s throw from the city center, in the Mont Olympe park, the river port is the ideal place to stay in our city. Description Minimum ratesBoats 10 to 12 meters 6.60Boats less than 8 meters 5.50Dry garage (no energy) (no tax) 2.50Boats more than 12 meters 7.60Boats 8 to 9.99 meters 6.00Pet 1.70Tourist tax 0.22?

Deutsch :

Der neue Jachthafen, der an das Centre Aquatique angrenzt, bietet Platz für bis zu 88 Boote. Alles ist darauf ausgelegt, dass Langstreckenreisende ein paar Tage in der Stadt des Poeten mit den Windsohlen verweilen. Der Flusshafen liegt nur wenige Schritte vom Stadtzentrum entfernt im Park des Mont Olympe und ist ideal für einen Aufenthalt in unserer Stadt. Beschreibung MinipreiseBoot von 10 bis 12 Metern 6.60?Boot unter 8 Metern 5.50?Tote Garage (ohne Energie) (ohne Steuer) 2.50?Boot über 12 Meter 7.60?Boot von 8 bis 9,99 Metern 6.00?Tier 1.70?Kurtaxe 0.22?

Italiano :

Adiacente al Centro Acquatico, il nuovo porto turistico può ospitare fino a 88 imbarcazioni. Tutto è stato pensato per permettere ai viaggiatori di lungo corso di fermarsi per qualche giorno nella città del poeta dalle suole di vento . Situato a pochi passi dal centro città, nel parco Mont Olympe, il porto fluviale è un luogo ideale per soggiornare nella nostra città. Descrizione Prezzi minBarca da 10 a 12 metri 6,60Barca meno di 8 metri 5,50Garage (senza energia) (senza tassa) 2,50Barca più di 12 metri 7,60Barca da 8 a 9,99 metri 6,00Pet 1,70Tassa di soggiorno 0,22?

Español :

Adyacente al Centro Acuático, el nuevo puerto deportivo puede albergar hasta 88 embarcaciones. Todo está pensado para que los viajeros de largo recorrido puedan hacer escala durante unos días en la ciudad del poeta con suelas de viento . Situado a dos pasos del centro de la ciudad, en el parque del Mont Olympe, el puerto fluvial es un lugar ideal para alojarse en nuestra ciudad. Descripción Precios minBarco de 10 a 12 metros 6,60Barco de menos de 8 metros 5,50Garaje (sin energía) (sin impuestos) 2,50Barco de más de 12 metros 7,60Barco de 8 a 9,99 metros 6,00Mascota 1,70Tasa turística 0,22?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-19 par Ardennes Tourisme