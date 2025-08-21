Haras des Villards Callian Var

Haras des Villards

Haras des Villards 1650 chemin des villards 83440 Callian Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Vous désirez découvrir des paysages enchanteurs au bord du lac de St Cassien à cheval ou à poney en famille ou entre amis.

On vous attends pour partager notre passion du cheval en promenade de 1h à la journée suivant vos envies en toute sécurité.

http://harasdesvillards.com/ +33 6 10 12 40 30

English :

Would you like to discover the enchanting landscapes on the shores of Lake St Cassien on horseback or pony with your family or friends?

We look forward to sharing our passion for horses with you on rides ranging from 1 hour to a full day, depending on your wishes, in complete safety.

Deutsch :

Sie möchten die zauberhaften Landschaften am Ufer des Sees von St. Cassien zu Pferd oder auf einem Pony mit der Familie oder unter Freunden entdecken.

Wir erwarten Sie, um unsere Leidenschaft für Pferde mit Ihnen zu teilen, bei Ausritten von einer Stunde bis zu einem ganzen Tag, je nach Ihren Wünschen und in aller Sicherheit.

Italiano :

Volete scoprire gli incantevoli paesaggi intorno al Lago di St Cassien a cavallo o su pony con la vostra famiglia o i vostri amici?

Saremo lieti di condividere con voi la nostra passione per i cavalli con passeggiate che vanno da un’ora a una giornata intera, a seconda dei vostri desideri, in tutta sicurezza.

Español :

¿Le gustaría descubrir los encantadores paisajes que rodean el lago de St Cassien a caballo o en poni con su familia o amigos?

Estaremos encantados de compartir con usted nuestra pasión por los caballos en paseos de una hora a un día entero, según sus deseos, con total seguridad.

