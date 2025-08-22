Haras du SOTTIER Poule-les-Écharmeaux Rhône
Haras du SOTTIER Poule-les-Écharmeaux Rhône vendredi 1 mai 2026.
Haras du SOTTIER
Haras du SOTTIER Le SOTTIER 69870 Poule-les-Écharmeaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Accueil des chevaux en parc ou en box. Nous mettons à disposition terrain pour implanter des tentes.
http://www.harasdusottier.fr/ +33 6 23 37 09 02
English : Haras du Sottier
Horses can be accommodated in pens or stalls. We provide land for tents.
Deutsch : Haras du Sottier
Aufnahme von Pferden im Park oder in Boxen. Wir stellen Land zur Verfügung, um Zelte aufzustellen.
Italiano :
I cavalli possono essere ospitati in recinti o box. Possiamo fornire un terreno per le tende.
Español : Haras du Sottier
Los caballos pueden alojarse en corrales o establos. Podemos proporcionar terreno para tiendas de campaña.
