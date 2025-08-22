Haras du SOTTIER Poule-les-Écharmeaux Rhône

Haras du SOTTIER

Haras du SOTTIER Le SOTTIER 69870 Poule-les-Écharmeaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Accueil des chevaux en parc ou en box. Nous mettons à disposition terrain pour implanter des tentes.

http://www.harasdusottier.fr/ +33 6 23 37 09 02

English : Haras du Sottier

Horses can be accommodated in pens or stalls. We provide land for tents.

Deutsch : Haras du Sottier

Aufnahme von Pferden im Park oder in Boxen. Wir stellen Land zur Verfügung, um Zelte aufzustellen.

Italiano :

I cavalli possono essere ospitati in recinti o box. Possiamo fornire un terreno per le tende.

Español : Haras du Sottier

Los caballos pueden alojarse en corrales o establos. Podemos proporcionar terreno para tiendas de campaña.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-19 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme