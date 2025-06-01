Haritzondo Saint-Martin-d’Arrossa Pyrénées-Atlantiques

Haritzondo A pieds Difficulté moyenne

Haritzondo 64780 Saint-Martin-d’Arrossa Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 9200.0 Tarif :

Cette randonnée sur le Larla permet de nombreuses découvertes. Sur ce massif, se côtoient pastoralisme, industrie sidérurgique et un riche patrimoine naturel. Même sans aller au sommet, la vue que l’itinéraire offre sur la vallée des Aldudes ne laissera pas le randonneur indifférent.

English : Haritzondo

This hike on the Larla allows many discoveries. On this massif, pastoralism, steel industry and a rich natural heritage are mixed. Even without going to the summit, the view that the route offers over the Aldudes valley will not leave the hiker indifferent.

Deutsch : Haritzondo

Bei dieser Wanderung auf den Larla gibt es viel zu entdecken. Auf diesem Massiv treffen Weidewirtschaft, Stahlindustrie und ein reiches Naturerbe aufeinander. Auch ohne auf den Gipfel zu gehen, wird der Ausblick, den die Route auf das Tal von Les Aldudes bietet, den Wanderer nicht gleichgültig lassen.

Italiano :

Questa escursione sul Larla offre molte scoperte. Su questo massiccio sono presenti la pastorizia, l’industria siderurgica e un ricco patrimonio naturale. Anche senza arrivare in cima, la vista che il percorso offre sulla valle di Aldudes non lascerà indifferente l’escursionista.

Español : Haritzondo

Esta ruta al pico de Larla esconde un buen puñado de bonitas sorpresas. En este macizo se entremezclan el pastoreo, la siderurgia y el patrimonio cultural. Incluso sin llegar hasta la cima, las vistas que ofrece el recorrido sobre el valle de Aldude no dejarán indiferente al excursionista.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine