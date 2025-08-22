Haut Allier VTT N°32 La Bastide-Puylaurent Lozère

Haut Allier VTT N°32 VTT de descente Difficulté moyenne

Haut Allier VTT N°32 Rue de la Poste 48250 La Bastide-Puylaurent Lozère Occitanie

Durée : 120 Distance : 18546.0 Tarif :

Cette boucle emprunte une partie du chemin de Stevenson (GR®70), passe tout près du parc éolien Les Taillades et vous fera décourvir le dolmen du Thort.

Difficulté moyenne

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

This loop takes in part of the Chemin de Stevenson (GR®70), passes close to the Les Taillades wind farm and takes in the Thort dolmen.

Deutsch :

Dieser Rundweg folgt einem Teil des Stevenson-Weges (GR®70), führt ganz in der Nähe des Windparks Les Taillades vorbei und lässt Sie den Dolmen von Thort entdecken.

Italiano :

Questo anello percorre una parte del Chemin de Stevenson (GR®70), passa vicino al parco eolico di Les Taillades e raggiunge il dolmen di Thort.

Español :

Este bucle recorre parte del Chemin de Stevenson (GR®70), pasa cerca del parque eólico de Les Taillades y contempla el dolmen de Thort.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère