Hauts et Bas de Bretonvillers Bretonvillers Doubs

Hauts et Bas de Bretonvillers Vélo de route Difficile

Hauts et Bas de Bretonvillers Bretonvillers 25380 Bretonvillers Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 17180.0 Tarif :

Vous prendrez un peu de hauteur sur ce circuit avant de plonger au fond de la vallée sauvage du Dessoubre.

Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/4154

English :

You’ll gain a bit of height on this circuit before plunging to the bottom of the wild Dessoubre valley.

Deutsch :

Auf diesem Rundweg werden Sie ein wenig an Höhe gewinnen, bevor Sie tief in das wilde Tal des Dessoubre eintauchen.

Italiano :

Su questo percorso si guadagna un po’ di altezza prima di precipitare sul fondo della selvaggia valle del Dessoubre.

Español :

Ganarás un poco de altura en esta ruta antes de sumergirte en el fondo del salvaje valle de Dessoubre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data