Hauts et Bas de Bretonvillers Bretonvillers Doubs
Hauts et Bas de Bretonvillers Bretonvillers Doubs vendredi 1 mai 2026.
Hauts et Bas de Bretonvillers Vélo de route Difficile
Hauts et Bas de Bretonvillers Bretonvillers 25380 Bretonvillers Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 17180.0 Tarif :
Vous prendrez un peu de hauteur sur ce circuit avant de plonger au fond de la vallée sauvage du Dessoubre.
Difficile
https://explore.doubs.fr/trek/4154
English :
You’ll gain a bit of height on this circuit before plunging to the bottom of the wild Dessoubre valley.
Deutsch :
Auf diesem Rundweg werden Sie ein wenig an Höhe gewinnen, bevor Sie tief in das wilde Tal des Dessoubre eintauchen.
Italiano :
Su questo percorso si guadagna un po’ di altezza prima di precipitare sul fondo della selvaggia valle del Dessoubre.
Español :
Ganarás un poco de altura en esta ruta antes de sumergirte en el fondo del salvaje valle de Dessoubre.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data