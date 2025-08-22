Havre de Geffosses Sentier de découverte Geffosses Manche

Havre de Geffosses Sentier de découverte

Havre de Geffosses Sentier de découverte Route D650 50560 Geffosses Manche Normandie

Durée : 135 Distance : 4400.0 Tarif :

Les observatoires, installés en bordure de cet espace exceptionnel, vous permettent d’apercevoir les oiseaux migrateurs faisant escale dans le havre. Le site est interdit aux chiens.

English : Havre de Geffosses Sentier de découverte

The observatories, installed at the edge of this exceptional space, allow you to see the migratory birds stopping over in the harbor. The site is forbidden to dogs.

Deutsch :

Von den Observatorien, die am Rande dieses außergewöhnlichen Gebiets eingerichtet wurden, können Sie Zugvögel beobachten, die in Le Havre einen Zwischenstopp einlegen. Das Gelände ist für Hunde verboten.

Italiano :

Gli osservatori, installati ai margini di quest’area eccezionale, permettono di vedere gli uccelli migratori che fanno scalo nel porto. I cani non sono ammessi nel sito.

Español :

Los observatorios, instalados en el borde de esta zona excepcional, permiten ver las aves migratorias que hacen escala en el puerto. No se admiten perros en el recinto.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme