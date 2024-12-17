Heganbürü Ossas-Suhare Pyrénées-Atlantiques

Randonnée familiale sur les coteaux dominant la Vallée du Saison. On évolue en sous-bois ou au milieu des prairies. Niché au pied du massif des Arbailles on découvre Suhare le village du bout du monde aux belles maisons à l’architecture souletine.

+33 5 59 28 51 28

English :

Family hike on the hillsides overlooking the Valley of the Season. We walk in undergrowth or in the middle of the meadows. Nestling at the foot of the Arbailles Massif we discover Suhare: the village at the end of the world with its beautiful houses of Souletine architecture.

Deutsch :

Familienwanderung auf den Hängen, die das Tal der Saison überragen. Man bewegt sich im Unterholz oder inmitten von Wiesen. Am Fuße des Arbailles-Massivs gelegen, entdecken Sie Suhare: das Dorf am Ende der Welt mit seinen schönen Häusern in der Architektur des Souletins.

Italiano :

Escursione in famiglia sulle colline che dominano la Valle del Saison. Si può camminare nel sottobosco o in mezzo ai prati. Ai piedi del massiccio di Arbailles, scoprirete Suhare: il villaggio alla fine del mondo con le sue belle case in stile Soulet.

Español :

Paseo familiar por las laderas que rodean el Valle del Saison. Caminará tanto entre bosques como por en medio de prados. Enclavado a los pies del macizo de Arbaila, gracias a esta caminata descubrirá Zühara: el pueblo del fin del mundo con sus hermosas casas de estilo suletino.

