Hegantza Arnéguy Pyrénées-Atlantiques

Hegantza Arnéguy Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

Hegantza A pieds Difficile

Hegantza 64220 Arnéguy Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 17400.0 Tarif :

Depuis le village frontière d’Arnéguy, cet itinéraire est le reflet de la transhumance des troupeaux depuis les fermes des vallées jusqu’aux montagnes.

Après la découverte des bordes d’Ibarrola, les cabanes et les estives autour du col d’Hegantza mettent en valeur cette ascension caractéristique.

Difficile

English : Hegantza

From the border village of Arnéguy, this route reflects the transhumance of the herds from the farms in the valleys to the mountains.

After the discovery of the Ibarrola borders, the huts and pastures around the Hegantza pass highlight this characteristic ascent.

Deutsch : Hegantza

Vom Grenzdorf Arnéguy aus spiegelt diese Route die Transhumanz der Herden von den Bauernhöfen in den Tälern bis in die Berge wider.

Nach der Entdeckung der Randes d’Ibarrola bringen die Hütten und Sommerweiden um den Hegantza-Pass diesen charakteristischen Aufstieg zur Geltung.

Italiano :

Dal villaggio di confine di Arnéguy, questo percorso riflette la transumanza delle mandrie dalle fattorie delle valli alle montagne.

Dopo aver scoperto i confini di Ibarrola, le baite e i pascoli intorno al passo di Hegantza sottolineano questa salita caratteristica.

Español : Hegantza

Partiendo de la localidad fronteriza de Arnegi, este itinerario sigue la trashumancia de los rebaños que salen de los valles para subir a la montaña. Tras descubrir la zona de Ibarrola, las bordas y pastos que rodean el puerto de Hegantza realzan la belleza de esta caminata tan representativa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine