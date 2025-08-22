Histoire d’Eau au Pays des Pierres Martel Lot

Histoire d’Eau au Pays des Pierres

Histoire d’Eau au Pays des Pierres 46600 Martel Lot Occitanie

Durée : 210 Distance : 12900.0 Tarif :

Une randonnée ponctuée de richesses patrimoniales naturelles ou bâties depuis la ville médiévale de Martel en passant par l’église romane de Murel jusqu’au moulin et la résurgence de l’œil de la Doue.

Le Causse de Martel, ondoyant et vallonné, offre une grande variété géologique

English :

A hike punctuated by natural and built heritage treasures, from the medieval town of Martel and the Romanesque church of Murel to the mill and the rise of the Doue river.

The rolling, undulating Causse de Martel offers a wide variety of geological features

Deutsch :

Eine Wanderung mit natürlichen und baulichen Sehenswürdigkeiten von der mittelalterlichen Stadt Martel über die romanische Kirche von Murel bis hin zur Mühle und dem Wiederaufleben des Flusses Doue.

Der Causse de Martel ist wellig und hügelig und bietet eine große geologische Vielfalt

Italiano :

Una passeggiata costellata di tesori del patrimonio naturale ed edilizio, dalla città medievale di Martel e la chiesa romanica di Murel, al mulino e alla nascita del fiume Doue.

La Causse de Martel, ondulata e ondulata, offre una grande varietà di caratteristiche geologiche

Español :

Un paseo salpicado de tesoros patrimoniales naturales y construidos, desde la ciudad medieval de Martel y la iglesia románica de Murel hasta el molino y la crecida del río Doue.

El Causse de Martel, ondulado y ondulado, ofrece una gran variedad de accidentes geológicos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot