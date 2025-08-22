Histoires de frontières Valserhône Ain
Histoires de frontières
Cinq itinéraires thématiques liés à la frontière sont identifiés et mis à disposition du public les frontières défendues, les frontières oubliées, les frontières partagées, les frontières religieuses et les frontières culturelles.
English :
Five thematic border-related routes are identified and made available to the public: defended borders, forgotten borders, shared borders, religious borders and cultural borders.
Deutsch :
Fünf Themenrouten, die mit Grenzen zu tun haben, werden identifiziert und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt: verteidigte Grenzen, vergessene Grenzen, geteilte Grenzen, religiöse Grenzen und kulturelle Grenzen.
Italiano :
Vengono individuati e resi disponibili al pubblico cinque percorsi tematici legati al confine: confini difesi, confini dimenticati, confini condivisi, confini religiosi e confini culturali.
Español :
Se identifican cinco rutas temáticas relacionadas con la frontera y se ponen a disposición del público: fronteras defendidas, fronteras olvidadas, fronteras compartidas, fronteras religiosas y fronteras culturales.
