Histoires de frontières Valserhône Ain

Histoires de frontières

Histoires de frontières 13 rue de la République 01200 Valserhône Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cinq itinéraires thématiques liés à la frontière sont identifiés et mis à disposition du public les frontières défendues, les frontières oubliées, les frontières partagées, les frontières religieuses et les frontières culturelles.

https://www.terrevalserhone-tourisme.fr/ +33 4 50 48 48 68

English :

Five thematic border-related routes are identified and made available to the public: defended borders, forgotten borders, shared borders, religious borders and cultural borders.

Deutsch :

Fünf Themenrouten, die mit Grenzen zu tun haben, werden identifiziert und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt: verteidigte Grenzen, vergessene Grenzen, geteilte Grenzen, religiöse Grenzen und kulturelle Grenzen.

Italiano :

Vengono individuati e resi disponibili al pubblico cinque percorsi tematici legati al confine: confini difesi, confini dimenticati, confini condivisi, confini religiosi e confini culturali.

Español :

Se identifican cinco rutas temáticas relacionadas con la frontera y se ponen a disposición del público: fronteras defendidas, fronteras olvidadas, fronteras compartidas, fronteras religiosas y fronteras culturales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-13 par Aintourisme source Apidae Tourisme