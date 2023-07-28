Histoire(s) d’eau Balade sonore Saint-André-les-Alpes Alpes-de-Haute-Provence

Histoire(s) d’eau Balade sonore

Histoire(s) d'eau Balade sonore Devant l'église 04170 Saint-André-les-Alpes Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur

Muni de votre casque, votre téléphone ou lecteur MP3, laissez-vous guider à l’oreille pour une promenade avec des témoignages et des sons cueillis, sur les liens que les habitants entretiennent avec l’eau, la rivière du Verdon, ses affluents.

https://www.parcduverdon.fr/ +33 4 92 74 68 00

English : Histoire(s) d’eau Sound walk

Equipped with your headphones, mobile phone or MP3 player, let your ears guide you on a stroll through testimonies and collected sounds, on the links that local people have with water, the Verdon river and its tributaries.

Deutsch :

Mit Kopfhörern, Telefon oder MP3-Player ausgestattet, lassen Sie Ihr Ohr auf einen Spaziergang mit Aussagen und gesammelten Klängen über die Beziehungen der Bewohner zum Wasser, dem Fluss Verdon und seinen Nebenflüssen, richten.

Italiano :

Indossando le cuffie, il cellulare o il lettore MP3, lasciate che le vostre orecchie vi guidino in una passeggiata tra testimonianze e suoni raccolti sul legame che le popolazioni locali hanno con l’acqua, il fiume Verdon e i suoi affluenti.

Español :

Equipado con sus auriculares, su teléfono o su reproductor de MP3, déjese guiar por sus oídos en un paseo con testimonios y sonidos recogidos sobre los vínculos que los habitantes tienen con el agua, el río Verdon y sus afluentes.

