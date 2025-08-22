Histoires et Mémoires Saint-Trivier-de-Courtes Ain
Histoires et Mémoires Saint-Trivier-de-Courtes Ain vendredi 1 mai 2026.
Histoires et Mémoires
Histoires et Mémoires Départ derrière l’Eglise 01560 Saint-Trivier-de-Courtes Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Balade agréable à travers la ville, à la découverte de son histoire et de son riche patrimoine.
https://www.bourgenbressedestinations.fr/ +33 4 74 22 49 40
English : Stories and Memories
A pleasant stroll through the city to discover its history and rich heritage.
Deutsch :
Angenehmer Spaziergang durch die Stadt, um ihre Geschichte und ihr reiches Erbe zu entdecken.
Italiano :
Una piacevole passeggiata in città, alla scoperta della sua storia e del suo ricco patrimonio.
Español :
Un agradable paseo por la ciudad para descubrir su historia y su rico patrimonio.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-11-03 par Aintourisme source Apidae Tourisme