Horizons Jura Métabief Doubs
Horizons Jura Métabief Doubs vendredi 1 mai 2026.
Horizons Jura
Horizons Jura 23 rue de la Varée 25240 Métabief Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : Tarif :
Accompagnement raquettes en pleine nature Fat bike, école VTT Métabief MCF
Métabief, Mouthe, Les Fourgs…à chacun ses envies de nature accompagnées
+33 6 42 02 94 47
English : Horizons Jura
Snowshoeing in the heart of nature Fat bike, MTB school Métabief MCF
Métabief, Mouthe, Les Fourgs…to each his own accompanied nature desires
Deutsch : Horizons Jura
Schneeschuhbegleitung in der Natur Fat bike, MTB-Schule Métabief MCF
Métabief, Mouthe, Les Fourgs…jedem sein Verlangen nach begleiteter Natur
Italiano :
Ciaspolate nel cuore della natura Fat bike, scuola di MTB Métabief MCF
Métabief, Mouthe, Les Fourgs… a ciascuno i suoi desideri di natura accompagnata
Español :
Raquetas de nieve en plena naturaleza Fat bike, MTB escuela Métabief MCF
Métabief, Mouthe, Les Fourgs… a cada cual lo que la naturaleza le dicte
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-22 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data