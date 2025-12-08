Housseras les remparts Housseras Vosges

Housseras les remparts Adultes A pieds Facile

Housseras les remparts 88700 Housseras Vosges Grand Est

Durée : 180 Distance : 11000.0 Tarif :

Parcourez la forêt d’Housseras et découvrez le mystérieux lien entre les Celtes et la commune. Au début de ce parcours long de 11km, vous pourrez apercevoir la ferme dans laquelle s’est suicidé le mathématicien Vincent Döblin en 1940.

Emprunter la grande rue sur quelques metres jusqu’a l’embranchement avec la rue du Haut pré que l’on va suivre à gauche.

A la fin de la partie bâtie de la rue du Haut Pré (n°1011), continuer tout droit vers la foret.

A la fourche, tenir la droite.

Au pied des roches, s’engager a gauche sur un petit sentier puis prendre la route forestière des lions.

A la fourche suivante, tenir la gauche.

Au carrefour des lions, bifurquer vers le chemin forestier le plus a droite.

Au carrefour de Chaudrupt, prendre sur la droite la route forestière de Gondremer.

A la fourche, tenir la droite. Idem a la 2eme fourche.

Apres le stop, en face d’un etang, continuer a droite sur la route qui monte.

Pres du pylone des angles, près d’une maison d’architecte, bifurquer a droite vers un chemin caillouteux.

En retrouvant Housseras, au croisement, prenez a gauche dans la rue du Haut pré.

Au stop, tournez a droite pour retrouver le point de départ.

Balisage: Rectangle jaune FFRP

Facile

https://www.ville-rambervillers.fr/tourisme-jumelage/ +33 3 29 65 49 10

English :

Walk through the forest of Housseras and discover the mysterious link between the Celts and the town. At the beginning of this 11km long route, you will be able to see the farm where the mathematician Vincent Döblin committed suicide in 1940

Take the main road for a few metres until you reach the junction with the Rue du Haut Pré, which you will follow on the left.

At the end of the built-up part of the rue du Haut Pré (n°1011), continue straight on towards the forest.

At the fork, keep to the right.

At the foot of the rocks, turn left onto a small path and then take the forest road of lions.

At the next fork, keep left.

At the lions’ crossroads, turn off towards the forest road on the right.

At the Chaudrupt crossroads, turn right onto the forest road to Gondremer.

At the fork, keep to the right. Same at the second fork.

After the stop sign, in front of a pond, continue to the right on the road going up.

Near the corner pylon, near an architect’s house, turn right to a stony path.

When you find Housseras, at the crossroads, turn left into the rue du Haut pré.

At the stop sign, turn right to get back to the starting point.

Beaconing: Rectangle yellow FFRP

Deutsch :

Durchwandern Sie den Wald von Housseras und entdecken Sie die geheimnisvolle Verbindung zwischen den Kelten und der Gemeinde. Am Anfang der 11 km langen Strecke können Sie das Bauernhaus sehen, in dem der Mathematiker Vincent Döblin 1940 Selbstmord beging

Gehen Sie einige Meter auf der großen Straße bis zur Abzweigung der Rue du Haut Pré, der Sie nach links folgen.

Am Ende des bebauten Teils der Rue du Haut Pré (Nr. 1011) gehen Sie geradeaus in den Wald.

Halten Sie sich an der Gabelung rechts.

Am Fuße der Felsen biegen Sie links in einen kleinen Pfad ein und nehmen dann die Route forestière des lions.

An der nächsten Gabelung halten Sie sich links.

An der Kreuzung der Löwen biegen Sie in den Waldweg rechts ab.

An der Kreuzung von Chaudrupt nehmen Sie rechts die Forststraße von Gondremer.

Halten Sie sich an der Gabelung rechts. Dasselbe an der zweiten Gabelung.

Nach dem Stoppschild, vor einem Teich, gehen Sie rechts auf der ansteigenden Straße weiter.

In der Nähe des Sendemasten, bei einem Architektenhaus, biegen Sie rechts auf einen steinigen Weg ab.

Wenn Sie Housseras erreichen, biegen Sie an der Kreuzung links in die Rue du Haut Pré ab.

Am Stoppschild biegen Sie rechts ab, um wieder zum Ausgangspunkt zu gelangen.

Markierung: Gelbes Rechteck FFRP

Italiano :

Attraversate la foresta di Housseras e scoprite il misterioso legame tra i Celti e la città. All’inizio di questo percorso di 11 km, si può vedere la fattoria dove il matematico Vincent Döblin si è suicidato nel 1940

Seguite la strada principale per qualche metro fino a quando si unisce alla Rue du Haut pré, che seguite a sinistra.

Alla fine dell’abitato di Rue du Haut Pré (n. 1011), proseguire dritto verso il bosco.

Al bivio, tenere la destra.

Ai piedi delle rocce, svoltare a sinistra su un piccolo sentiero e imboccare la strada forestiera dei leoni.

Al bivio successivo, tenere la sinistra.

All’incrocio dei leoni, prendere la strada forestale a destra.

All’incrocio di Chaudrupt, svoltare a destra sulla strada forestale di Gondremer.

Al bivio, tenere la destra. Stessa cosa al secondo bivio.

Dopo lo stop, di fronte a uno stagno, tenere la destra sulla strada che sale.

In prossimità del pilone d’angolo, vicino alla casa di un architetto, svoltate a destra su un sentiero sassoso.

Quando si arriva a Housseras, all’incrocio, si gira a sinistra in Rue du Haut pré.

Allo stop, girate a destra per tornare al punto di partenza.

Marcatura: rettangolo giallo FFRP

Español :

Recorra el bosque de Housseras y descubra el misterioso vínculo entre los celtas y el pueblo. Al principio de esta ruta de 11 km de longitud, se puede ver la granja donde se suicidó el matemático Vincent Döblin en 1940

Siga la carretera principal durante unos metros hasta que se una a la Rue du Haut pré, que seguirá a la izquierda.

Al final de la parte edificada de la Rue du Haut Pré (nº 1011), siga recto hacia el bosque.

En la bifurcación, manténgase a la derecha.

Al pie de las rocas, gire a la izquierda por un pequeño sendero y luego tome la ruta forestal de los leones.

En la siguiente bifurcación, manténgase a la izquierda.

En el cruce de los leones, toma el camino del bosque a la derecha.

En el cruce de Chaudrupt, gire a la derecha por la carretera forestal de Gondremer.

En la bifurcación, manténgase a la derecha. Lo mismo en la segunda bifurcación.

Después de la señal de stop, frente a un estanque, manténgase a la derecha en la carretera que sube.

Cerca del pilón de la esquina, cerca de la casa de un arquitecto, gire a la derecha por un camino pedregoso.

Al llegar a Housseras, en el cruce, gire a la izquierda por la Rue du Haut pré.

En la señal de stop, gire a la derecha para volver al punto de partida.

Marcado: Rectángulo amarillo FFRP

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Système d’information touristique Lorrain