I’ La boucle de Pralin (hiver) Courchevel Savoie
I’ La boucle de Pralin (hiver) Courchevel Savoie vendredi 1 mai 2026.
La boucle de Pralin
La boucle de Pralin Courchevel Moriond 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Une balade parfaite pour s’évader en famille, en toute sécurité, et profiter du panorama sur la Dent du Villard. Vaste plateau où les enfants peuvent jouer dans la neige.
+33 4 79 08 00 29
English : I’ La boucle de Pralin (hiver)
The perfect way for the whole family to get away from it all, in complete safety, with panoramic views of the Dent du Villard. A vast plateau where children can play in the snow.
Deutsch : I’ La boucle de Pralin (hiver)
Eine perfekte Wanderung, um mit der Familie in aller Sicherheit dem Alltag zu entfliehen und das Panorama auf den Dent du Villard zu genießen. Weites Plateau, auf dem die Kinder im Schnee spielen können.
Italiano :
Un modo perfetto per tutta la famiglia di staccare la spina, in tutta sicurezza, e godere della vista panoramica della Dent du Villard. Un vasto altopiano dove i bambini possono giocare nella neve.
Español : I’ La boucle de Pralin (hiver)
El medio ideal para que toda la familia se evada, con total seguridad, y disfrute de la vista panorámica del Dent du Villard. Una vasta meseta donde los niños pueden jugar en la nieve.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme