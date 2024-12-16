I La prairie de Pralin (hiver) Courchevel Savoie
I La prairie de Pralin (hiver) Courchevel Savoie vendredi 1 août 2025.
I La prairie de Pralin (hiver)
I La prairie de Pralin (hiver) Courchevel Moriond 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Une jolie balade débouchant sur les fermes de Pralin-Mugnier au pied du Mont Bel-Air, où l’on peut profiter de l’aire de pique-nique aménagée, avec vue imprenable sur la Dent du Villard.
+33 4 79 08 00 29
English : I La prairie de Pralin (hiver)
A pretty walk taking you to the Pralin-Mugnier farms at the foot of Mont Bel-Air, where you can make use of the picnic area with breathtaking views of the Dent du Villard.
Deutsch : I La prairie de Pralin (hiver)
Ein schöner Spaziergang, der zu den Bauernhöfen von Pralin-Mugnier am Fuße des Mont Bel-Air führt, wo man den eingerichteten Picknickplatz mit herrlichem Blick auf die Dent du Villard genießen kann.
Italiano :
Una bella passeggiata che conduce alle fattorie Pralin-Mugnier, ai piedi del Mont Bel-Air, dove si può approfittare dell’area picnic con vista mozzafiato sulla Dent du Villard.
Español : I La prairie de Pralin (hiver)
Un bonito paseo que conduce a las granjas de Pralin-Mugnier, al pie del Monte Bel-Air, donde podrá aprovechar la zona de picnic con sus impresionantes vistas de la Dent du Villard.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-16