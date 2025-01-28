Iguskiz iguski (de soleil à soleil) Orbaitzeta eta Irabia Estérençuby Pyrénées-Atlantiques

Durée : Distance : 54000.0

Ce circuit dédié au vélo gravel ou au VTC à assistance électrique est une belle opportunité de goûter aux épopées transfrontalières.

English : Iguskiz iguski (de soleil à soleil) Orbaitzeta eta Irabia

This circuit dedicated to gravel bikes or electrically assisted VTC is a great opportunity to taste cross-border epics.

Deutsch : Iguskiz iguski (de soleil à soleil) Orbaitzeta eta Irabia

Diese Tour für Gravelbikes oder Mountainbikes mit Elektrounterstützung ist eine gute Gelegenheit, grenzüberschreitende Epen zu erleben.

Italiano :

Questo tour, dedicato alle gravel bike o alle VTC a pedalata assistita, è un’ottima occasione per assaporare le epopee transfrontaliere.

Español : Iguskiz iguski (de soleil à soleil) Orbaitzeta eta Irabia

Este recorrido, dedicado a las bicicletas de grava o VTC con asistencia eléctrica, es una gran oportunidad para conocer las epopeyas transfronterizas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-28 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine