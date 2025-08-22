[IMPRATICABLE] Canilhac (variante courte par la route ) Banassac-Canilhac Lozère
[IMPRATICABLE] Canilhac (variante courte par la route ) Banassac-Canilhac Lozère vendredi 1 mai 2026.
[IMPRATICABLE] Canilhac (variante courte par la route ) Marche nordique Difficulté moyenne
[IMPRATICABLE] Canilhac (variante courte par la route ) Canilhac village 48500 Banassac-Canilhac Lozère Occitanie
Durée : 105 Distance : 7688.0 Tarif :
Petite randonnée entre la Vallée du Lot et le Causse de Sauveterre autour du village de Canilhac.
Difficulté moyenne
http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Short hike between the Lot Valley and the Causse de Sauveterre around the village of Canilhac.
Deutsch :
Kleine Wanderung zwischen dem Tal des Lot und dem Causse de Sauveterre rund um das Dorf Canilhac.
Italiano :
Una breve passeggiata tra la Valle del Lot e la Causse de Sauveterre intorno al villaggio di Canilhac.
Español :
Un corto paseo entre el valle del Lot y el Causse de Sauveterre alrededor del pueblo de Canilhac.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère