[IMPRATICABLE] Canilhac (variante longue par la corniche ) Banassac-Canilhac Lozère

Durée : 150 Distance : 8720.0
Une randonnée sportive entre Vallée du Lot et Causse de Sauveterre.
http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08
English :
A sporty hike between the Lot Valley and Causse de Sauveterre.
Deutsch :
Eine sportliche Wanderung zwischen dem Tal des Lot und den Causse de Sauveterre.
Italiano :
Un’escursione sportiva tra la Valle del Lot e la Causse de Sauveterre.
Español :
Una excursión deportiva entre el valle del Lot y el Causse de Sauveterre.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère