Impressions de Mary Cassatt Montchevreuil Oise

Place de l'église 60240 Montchevreuil Oise Hauts-de-France

Partez sur les traces du peintre impressionniste Mary Cassatt qui résida à Bachivillers avant de s’installer au château de Beaufresne au Mesnil Théribus.

English : Impressions de Mary Cassatt

Follow in the footsteps of impressionist painter Mary Cassatt, who lived in Bachivillers before settling at Château de Beaufresne in Mesnil Théribus.

Deutsch : Impressions de Mary Cassatt

Begeben Sie sich auf die Spuren der impressionistischen Malerin Mary Cassatt, die in Bachivillers wohnte, bevor sie sich im Schloss Beaufresne in Mesnil Théribus niederließ.

Italiano :

Seguite le orme della pittrice impressionista Mary Cassatt, che visse a Bachivillers prima di trasferirsi a Château de Beaufresne a Mesnil Théribus.

Español : Impressions de Mary Cassatt

Siga los pasos de la pintora impresionista Mary Cassatt, que vivió en Bachivillers antes de trasladarse al castillo de Beaufresne, en Mesnil Théribus.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France