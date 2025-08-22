Impressions de Mary Cassatt Montchevreuil Oise
Impressions de Mary Cassatt Place de l’église 60240 Montchevreuil Oise Hauts-de-France
Durée : 180 Distance : 13000.0 Tarif :
Partez sur les traces du peintre impressionniste Mary Cassatt qui résida à Bachivillers avant de s’installer au château de Beaufresne au Mesnil Théribus.
English : Impressions de Mary Cassatt
Follow in the footsteps of impressionist painter Mary Cassatt, who lived in Bachivillers before settling at Château de Beaufresne in Mesnil Théribus.
Deutsch : Impressions de Mary Cassatt
Begeben Sie sich auf die Spuren der impressionistischen Malerin Mary Cassatt, die in Bachivillers wohnte, bevor sie sich im Schloss Beaufresne in Mesnil Théribus niederließ.
Italiano :
Seguite le orme della pittrice impressionista Mary Cassatt, che visse a Bachivillers prima di trasferirsi a Château de Beaufresne a Mesnil Théribus.
Español : Impressions de Mary Cassatt
Siga los pasos de la pintora impresionista Mary Cassatt, que vivió en Bachivillers antes de trasladarse al castillo de Beaufresne, en Mesnil Théribus.
