inDeauville s’illumine Deauville Calvados

inDeauville illumine les fêtes de fin d’année. Sapins, boules, guirlandes… chaque commune du territoire a mis ses plus beaux habits de lumière pour faire briller les yeux des visiteurs à la nuit tombée. En fonction des communes, les décorations sont installées à partir du 1er décembre.

English : inDeauville s’illumine

inDeauville brightens the end of the year’s celebrations Every municipality of the territory has been dressed up with Christmas pines, balls and garlands to make the visitor’s eyes shine when the night comes.

Deutsch :

inDeauville erleuchtet die Weihnachtszeit. Tannenbäume, Kugeln, Girlanden… Jede Gemeinde des Gebiets hat ihre schönsten Lichterkleider angezogen, um die Augen der Besucher bei Einbruch der Dunkelheit zum Leuchten zu bringen. Je nach Gemeinde werden die Dekorationen ab dem 1. Dezember angebracht.

Italiano :

inDeauville illumina la stagione delle feste. Alberi di Natale, ninnoli, orpelli… ogni comune della zona ha messo in scena le sue luci migliori per far brillare gli occhi dei visitatori al calar della sera. A seconda del comune, le decorazioni vengono installate a partire dal 1° dicembre.

Español :

inDeauville ilumina las fiestas. Abetos, adornos, guirnaldas… cada municipio de la zona ha puesto sus mejores luces para hacer brillar los ojos de los visitantes al caer la noche. Según los municipios, las decoraciones se instalan a partir del 1 de diciembre.

